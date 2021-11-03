Звезды подскажут, как добиться успехов в делах

Первая половина дня отлично подходит для общения и совместной работы. Многим будет легко находить общий язык со своими собеседниками. Даже если возникнут какие-то трудности, помощь со стороны обязательно придет. После обеда появится шанс завершить старые дела и взяться за что-то новое.

Овен

Овнам желательно акцентировать внимание на семейных проблемах. Нельзя постоянно убегать от бытовых трудностей. Не исключено, что вы получите какое-то выгодное предложение по работе.

Телец

Тельцов ждет не самый удачный день. Начальство вряд ли по достоинству оценит все ваши старания. Завязать полезные знакомства вам скорее всего не удастся. Но не стоит отчаиваться – лучше начните налаживать отношения с близким окружением.

Близнецы

4 ноября здоровье Близнецов может оказаться под ударом. Астрологи советуют вам провести четверг в домашней обстановке. Поездки и путешествия могут обострить давние недуги, так что будьте осторожны.

Рак

Ракам важно сконцентрировать внимание на важных делах. Рискнув один раз, вы можете оказаться победителем. Вечер отлично подходит для шопинга. Позвольте себе приобрести то, о чем давно мечтали.

Лев

В четверг Львы могут обсудить абсолютно любые вопросы с коллегами и начальством. Ваше мнение обязательно будет учтено. Не стоит доверять малознакомым людям. Возможно, кто-то специально хочет выбить вас из колеи.

Дева

04.11.21 Девам нежелательно вмешиваться в конфликты. Скорее всего вы выйдете из ситуации в роли проигравшего. Зато в решении различных задач вам будет сопутствовать успех. Разберитесь с накопившимися делами, а затем позвольте себе отдохнуть.

Весы

Весы получат шанс поправить свое материальное положение. На горизонте могут появиться выгодные проекты. Перед тем, как браться за новое дело, обязательно трезво оцените собственные возможности.

Скорпион

Чтобы добиться больших успехов, Скорпионам придется хорошо потрудиться. Удача будет на вашей стороне, так что вы осилите все вершины. Не исключено, что начальство предложит вам новую должность.

Стрелец

4 ноября – неблагоприятный день для Стрельцов. Вы скорее всего столкнетесь с проблемами в семье и на работе. Не поддавайтесь панике – выпутаться из затруднительных ситуаций можно только с "трезвой" головой.

Козерог

Козерогам необходимо отказаться от необдуманных поступков. Это может привести к неприятным последствиям. Не спешите, взвешивайте все "за" и "против". Звезды предупреждают – в семье могут произойти небольшие ссоры.

Водолей

Жизненная энергия Водолеев будет практически на нуле. В таком состоянии вам лучше не стоит выходить из дома. Лучше займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие. Времяпровождение в кругу семьи зарядит вас позитивом на неделю вперед.

Рыбы

4 ноября Рыбам не стоит переживать из-за пустяков. Даже если на вашем пути возникнут трудности, вы успешно со всем справитесь. От крупных покупок вам лучше отказаться. Приобретенное вряд ли сослужит вам хорошую службу.

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