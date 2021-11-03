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4 ноября православные отмечают важный христианский праздник – день Казанской иконы Богоматери. Образ считается одним из самых почитаемых и чудодейственных.
Легенда гласит, что в 1579 году Казань объяло пламя. Часть города была уничтожена. В один из дней 9-летней девочке по имени Матрона приснилась Богородица. Дева Мария велела ребенку сходить на место пожара и отыскать там икону.
После пробуждения девочка отправилась на указанную локацию. Она действительно нашла среди пепла и обломков священный образ. Спустя некоторое время в том месте построили монастырь. Матрона первой постриглась в монахини.
4 ноября представительницы прекрасного пола встречали мужчин, которые возвращались с заработков. Хозяйки накрывали праздничный стол, обставляя его различными блюдами.
Наши предки отправлялись в церковь. Они молились у иконы Богоматери, прося здоровья и благополучия для каждого члена семьи.
В день Казанской иконы Богоматери нежелательно заниматься домашними делами. Под запрет попадают стирка, глажка и готовка. Тот, кто ослушается, навлечет на себя неприятности.
Также 4 ноября ни в коем случае нельзя сквернословить. В противном случае велик риск лишиться покровительства фортуны.
Не стоит в четверг отправляться в дальний путь. Наши предки считали, что дорога домой будет долгой и тернистой.
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