Пять знаков зодиака разбогатеют в ноябре: прогноз астролога

Пять знаков зодиака разбогатеют в ноябре: прогноз астролога
Фото: depositphotos.com
Положения Венеры и Юпитера позволят улучшить финансовое состояние в конце осени

Ноябрь обещает стать радостным месяцем для некоторых знаков зодиака. Ведь в конце осени финансовая фортуна улыбнется тем, кому покровительствует Венера и Юпитер. 

Овны 

Деловая сфера принесет Овнам финансовый успех – можно ожидать выгодную сделку с партнерами или поощрение от начальства. Дополнительные деньги могут появиться благодаря участию в конкурсе или собеседованию. Главное, важно сотрудничать с окружающими и делегировать обязанности.

Весы

У вас тоже будет шанс улучшить свое материальное состояние благодаря работе и хобби, например, блогерству. Впрочем, астролог Юлия Николаева на сайте "Астромеридиан" указывает, что любимый человек или родственники могут внести свою лепту в кошелек Весов. 

Стрельцы

Астролог рекомендует вам больше общаться с другими людьми, чтобы появилась идея, как заработать больше денег. Стрельцам стоит заняться творчеством – писательством, живописью, кино и другим.

Козерог 

Вас ждет небывалый успех на работе. Начальство по достоинству оценит ваши труды. Также Козероги могут встретить влиятельного покровителя, который поможет вступить на следующую ступень карьерной лестницы.

Рыбы

Астролог предрекает и Рыбам финансовую удачу. Дополнительные деньги могут прийти в вашу жизнь разными способами – через круг общения, через творчество или работу.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, какие цвета отталкивают удачу от каждого знака зодиака. 

Источник: "Астромеридиан"
Полина ИВАНОВА

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