Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
В Яков день
крестьяне определяли, какими будут будущая зима и лето.
В этот день, по приметам, нужно было успеть завершить заготовку дров. Если работу удавалось закончить вовремя, это, как говорили суеверные, сулило, что в жилище будет всегда тепло.
Крестьяне также проводили на Якова специальный обряд, чтобы в следующем году урожай был хорошим. Выходили на поле и разбрасывали по нему пирог. На угощение слетались птицы, чей щебет мог "уговорить" землю быть плодородной.
В этот день прощались с осенью. Проводы назывались осенинами.
Плохой приметой считается брать или давать деньги в долг. По народным суевериям, это сулит долгие финансовые проблемы в будущем.
Также на Якова суеверные старались не браться за чужую работу. Это может привести к обнищанию.
Если в этот день пойдет обильный снежок, который не будет таять, то зима не будет суровой. Кроме того, такая погода предвещает солнечное лето и хороший урожай.
Фрау смутилась и растрогалась
В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно