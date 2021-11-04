Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день

Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день
Фото: pixabay.com
В это время устраивали проводы осени

В Яков день крестьяне определяли, какими будут будущая зима и лето.

Что можно делать 5 ноября

В этот день, по приметам, нужно было успеть завершить заготовку дров. Если работу удавалось закончить вовремя, это, как говорили суеверные, сулило, что в жилище будет всегда тепло.

Крестьяне также проводили на Якова специальный обряд, чтобы в следующем году урожай был хорошим. Выходили на поле и разбрасывали по нему пирог. На угощение слетались птицы, чей щебет мог "уговорить" землю быть плодородной.

В этот день прощались с осенью. Проводы назывались осенинами.

Что нельзя делать на Якова

Плохой приметой считается брать или давать деньги в долг. По народным суевериям, это сулит долгие финансовые проблемы в будущем.

Также на Якова суеверные старались не браться за чужую работу. Это может привести к обнищанию.

Приметы на 5 ноября

Если в этот день пойдет обильный снежок, который не будет таять, то зима не будет суровой. Кроме того, такая погода предвещает солнечное лето и хороший урожай.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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