В этот день удача будут весьма избирательна

Астрологи советуют посвятить 5 ноября разбору старых дел. Также нужно не забывать о времени на отдых.

Овен

В пятницу Овны могут столкнуться с непреодолимым желанием накупить себе много далеко не самых нужных вещей. Однако звезды советуют представителям этого знака воздержаться от дополнительных расходов. Возможно, скоро вам понадобятся деньги.

Телец

Тельцов ждет болезненное разочарование в близких людях. Возможно, они сами виноваты в том, что ожидают слишком многого от окружающих. Астрологи советуют представителям этого зодиакального круга больше времени уделять собственному здоровью.

Близнецы

Позитивный день. Близнецы наконец-то смогут решить давно мучившую их проблему. В этом деле им помогут близкие люди. Возможны небольшие проблемы в трудовой сфере и финансовом плане.

Рак

Раки будут на коне. 5 ноября они ощутят повышенное внимание представителей противоположного пола. Возможно, приятное знакомство перерастет в бурный роман и даже закончится свадьбой. Постарайтесь воздержаться от крупных покупок, деньги лучше тратить с умом.

Лев

Львы наконец-то добьются успеха в деле, которое начали достаточно давно. Моральное удовлетворение от этого достижения благоприятно скажется на здоровье. Звезды намекают, что все недуги Львов – от нестабильного эмоционального состояния.

Дева

Девам стоит разборчиво подходить к знакомствам. Не нужно тратить свое время на сомнительных людей. Тем, кто ищет свою любовь, 05.11 улыбнется удача. Главное, не упустить свою птицу счастья.

Весы

Весам нужно уделять больше времени своим близким. Любимые люди нуждаются в вашем внимании и поддержке. Рабочие вопросы лучше отложить до более благоприятного периода.

Скорпион

Скорпионы тоже окажутся на коне. Они ощутят небывалый прилив жизненной энергии и смогут решить все возникающие вопросы. Звезды считают, что сейчас самое благоприятное время для смены работы или места жительства.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам наконец-то отдохнуть. Можно отправиться в небольшую поездку или провести время за городом. Представителям этого знака нужно больше времени проводить на воздухе.

Козерог

Козероги рискуют потерять очень близкого человека. От вашей вспыльчивости в первую очередь страдаете вы сами. Постарайтесь найти в себе силы извиниться за свои действия. Также этот день можно посвятить планированию будущих дел.

Водолей

Противоречивый день. В пятницу о вас могут вспомнить старые знакомые. Водолеям стоит забыть былые обиды и быть более открытыми к людям. Возможно появление влиятельного покровителя.

Рыбы

Благоприятный день. Звезды сулят Рыбам неожиданные финансовые поступления. Руководство наконец-то заметит ваши старания и вознаградит вас. Дома будет царить покой и гармония.

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