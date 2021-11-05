Приметы на 6 ноября: что нельзя делать на Русский светец

Приметы на 6 ноября: что нельзя делать на Русский светец
Фото: pixabay.com
Ряд суеверий связан с зеркалами

6 ноября в народе называли Русский светец. Православные христиане также празднуют день иконы Божией матери.

Что можно делать 6 ноября

По традиции на Руси незамужние девушки собирались на посиделки, а за рукоделием пели песни или просто болтали.

Те, кто мечтал поскорее выйти замуж, гадали на суженого. Способов была масса. Например, часто использовали гребень для волос. Его девушки прятали на ночь под подушку, призывая суженого причесать их. По приметам, во сне должен был явиться будущий жених.

Что нельзя делать 6 ноября

Были и гадания, проводить которые молодым девушкам строго запрещалось. В одном из них использовались зеркала и свечи. Суеверные говорили, что велик риск вызвать не образ суженого, а нечисть в человеческом облике, и тем самым навлечь на себя несчастья.

Также плохой приметой считалось разбить зеркало. Это сулило длинную череду неудач.

В этот день суеверные старались ничего не брать из рук того, кто не нравится.

Нельзя в это время скандалить и говорить дурные слова, иначе наступит черная полоса.

Приметы на 6 ноября

Если на пути домой вас сопровождает белый пес, это сулит благополучную жизнь.

Вороны, которые собираются в большие стаи – знак того, что скоро будет сильный снегопад.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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