Под какими знаками зодиака рождаются лидеры

Под какими знаками зодиака рождаются лидеры
Фото: Mary Evans Picture Library/www.globallookpress.com
О тех, кто может преодолеть практически любые преграды – в нашей подборке

Астрологи называют четыре знака зодиака, под которыми рождаются люди с сильным характером.

Овен

Овны известны напористостью и независимостью. Этим людям свойственно стремление к достижению амбициозных целей, они не признают препятствий.

Скорпион

Обладателями сильного характера являются и Скорпионы. Порой их прямолинейность отталкивает от них людей, которые не очень хорошо с ними знакомы. Представители этого знака часто успешно выполняют поставленные задачи благодаря четкому плану действий.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, зачастую отличаются повышенной эмоциональностью. Однако это не мешает им идти к своей цели – многие Раки весьма амбициозны и стремятся к финансовой независимости.

Лев

Еще один сильный знак зодиака. Львы, как и Раки, эмоциональны и зачастую вспыльчивы. Однако им также свойственны щедрость и великодушие. Они не боятся трудностей и видят в них вызов. Зачастую им удается успешно решать самые сложные проблемы.

Ранее "Утро" публиковало финансовый гороскоп на ноябрь – астрологи дали прогноз, какие знаки зодиака смогут поправить материальное положение.  

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Ухудшение ситуации в Белоруссии насторожило ОБСЕ: 35 стран обратились к Лукашенко

Запущен Венский механизм

Белорусские солдаты начали стрелять в поляков на границе - СМИ

Варшава обвиняет Минск в провокациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей