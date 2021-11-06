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Астрологи называют четыре знака зодиака, под которыми
рождаются люди с сильным характером.
Овны известны напористостью и независимостью. Этим людям свойственно стремление к достижению амбициозных целей, они не признают препятствий.
Обладателями сильного характера являются и Скорпионы. Порой их прямолинейность отталкивает от них людей, которые не очень хорошо с ними знакомы. Представители этого знака часто успешно выполняют поставленные задачи благодаря четкому плану действий.
Люди, рожденные под этим знаком зодиака, зачастую отличаются повышенной эмоциональностью. Однако это не мешает им идти к своей цели – многие Раки весьма амбициозны и стремятся к финансовой независимости.
Еще один сильный знак зодиака. Львы, как и Раки, эмоциональны и зачастую вспыльчивы. Однако им также свойственны щедрость и великодушие. Они не боятся трудностей и видят в них вызов. Зачастую им удается успешно решать самые сложные проблемы.
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