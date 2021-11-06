Гороскоп на 7 ноября 2021 года

Гороскоп на 7 ноября 2021 года
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Прогноз для всех знаков зодиака поможет избежать острых углов в этот день

Луна в воскресенье, 7 ноября, окажется в знаке Стрельцы. А это значит, что все серьезные вопросы будут решаться легче и быстрее обычного. удача будет сопутствовать в бизнесе, бюрократических делах, а вот личные проблемы разрешить удастся не всем.

Овен

Астрологи рекомендуют Овнам быть осмотрительнее обычного. Вероятно, ваши надежды на день уже с утра разрушатся, поэтому стоит запастись планом Б, чтобы не расстраиваться из-за того, что воскресенье прошло впустую.

Телец

Вам стоит отдохнуть 07.11.2021. В последнее время Тельцы слишком много брали на себя работы. Однако долго так продолжаться не может, иначе есть риск подорвать здоровье. Займитесь спортом, сходите в парк погулять или проведите день с любимым человеком. 

Близнецы 

Для вас настало хорошее время что-то кардинально изменить в своей жизни. Близнецам сейчас можно переезжать, отправляться в путешествие. Любые начинания будут успешными и принесут радость и удовольствие.

Рак

7 ноября – идеальное время для крупных покупок. Сейчас подходящий момент купить телевизор или ювелирное украшение. Риск приобрести бракованную вещь или нарваться на мошенников невелик. Однако Ракам стоит покупать лишь то, о чем вы давно мечтали.

Лев

Благоприятный день для Львов. Вам может поступить неожиданное предложение о том, как провести это воскресенье. Не отказывайтесь от грядущих впечатлений, даже если идея вам покажется сильно авантюрной. 

Дева

Астрологи советуют 07.11. отказаться от привычного для вас одиночества. Девам стоит встретиться с родственниками, со старыми друзьями. В общем, важно провести это время в хорошей компании, что позволит вам неожиданно получить полезный инсайт.

Весы

В это воскресенье представителям знака предстоит проявить альтруизм. Не отказывайте в помощи окружающим, даже если просьба вам не понравится. Весам пригодятся преданные люди в своем окружении. 

Скорпион 

Постарайтесь порадовать себя чем-нибудь. Скорпионам сейчас важно уделить время себе. Иначе есть риск "взорваться" и обрушить весь накопленный негатив на любимого человека.

Стрелец

Начало дня обещает быть по неприятному жарким. Избежать ссор и конфликтов можно лишь, согласившись со всеми доводами собеседника. У Стрельцов еще будет шанс доказать свою правоту, но сейчас это чревато серьезными последствиями.

Козерог

Представителям знака стоит воздержаться от упреков в адрес любимого человека 7 ноября. Козерогам как никогда важно сохранять самообладание и хладнокровность. Сейчас вторая половинка не готова к вам прислушаться.

Водолей

Воскресенье пройдет на позитивной ноте. У Водолеев откроется второе дыхание, которое позволит многого добиться в любой сфере – на работе и в личной жизни.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам заняться самообразованием. Уделите время чему-то новому для себя. Будет возможность не только расширить кругозор, но и найти новое хобби.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, какие знаки зодиака ждет удача в 2022 году. 

Полина ИВАНОВА

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