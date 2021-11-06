В этот день на Руси было принято вспоминать покойных

7-е ноября наши предки посвящали памяти ушедших на тот свет родственников. Обязательным считалось посещение кладбища и уборка на могилах. Верующие могут сходить в церковь и поставить свечку за упокой близких людей.



Традиции и обычаи

На Дедовские плачи женщины устраивали богатые обеды. Было принято готовить любимые блюда усопших родственников и близких людей. Считалось, что чем обильнее будет трапеза, тем спокойнее и счастливее пройдет следующий год.



Также важно в этот день проявлять милосердие и человеколюбие. Можно подать милостыню нищим или сделать перевод в благотворительный фонд. Такие добрые дела в будущем окупятся втройне.



А еще считалось, что в эту дату девушки и женщины должны пролить горькие слезы по ушедшим родственникам. Таким образом они могли защитить себя от действия злых сил.



Что нельзя делать 7 ноября

При этом ни в коем случае нельзя плакать в подушку. На Руси верили, что это постельная принадлежность может сконцентрировать в себе негативную энергию, которая потом обернется против спящих. Также такие рыдания наверняка закончатся беспокойным сном и кошмарами.



Блюда с большого обеда нельзя оставлять дома. Все, что не съели, нужно раздать соседям или угостить друзей.

Также в этот день повышается риск мошенничества и разбоев. Опаснее всего будет в дальних путешествиях, от них по возможности нужно воздержаться.

Приметы

Много листьев осталось на деревьях – зима будет суровой. Утренний туман обещает оттепель.

Сильный ветер говорит о том, что в ближайшее время погодные условия резко ухудшатся.

Вороны расселись на нижних ветках деревьев – быть грозе.





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