Приметы на 7 ноября: что нельзя делать на Дедовские плачи

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать на Дедовские плачи
Фото: www.pixabay.com
В этот день на Руси было принято вспоминать покойных

7-е ноября наши предки посвящали памяти ушедших на тот свет родственников. Обязательным считалось посещение кладбища и уборка на могилах. Верующие могут сходить в церковь и поставить свечку за упокой близких людей.

Традиции и обычаи

На Дедовские плачи женщины устраивали богатые обеды. Было принято готовить любимые блюда усопших родственников и близких людей. Считалось, что чем обильнее будет трапеза, тем спокойнее и счастливее пройдет следующий год.

Также важно в этот день проявлять милосердие и человеколюбие. Можно подать милостыню нищим или сделать перевод в благотворительный фонд. Такие добрые дела в будущем окупятся втройне.

А еще считалось, что в эту дату девушки и женщины должны пролить горькие слезы по ушедшим родственникам. Таким образом они могли защитить себя от действия злых сил.

Что нельзя делать 7 ноября

При этом ни в коем случае нельзя плакать в подушку. На Руси верили, что это постельная принадлежность может сконцентрировать в себе негативную энергию, которая потом обернется против спящих. Также такие рыдания наверняка закончатся беспокойным сном и кошмарами.

Блюда с большого обеда нельзя оставлять дома. Все, что не съели, нужно раздать соседям или угостить друзей.

Также в этот день повышается риск мошенничества и разбоев. Опаснее всего будет в дальних путешествиях, от них по возможности нужно воздержаться.

Приметы

  1. Много листьев осталось на деревьях – зима будет суровой.
  2. Утренний туман обещает оттепель.
  3. Сильный ветер говорит о том, что в ближайшее время погодные условия резко ухудшатся.
  4. Вороны расселись на нижних ветках деревьев – быть грозе.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, что положить в кошелек для привлечения денег.  

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт раскрыл стратегию Киева по возвращению Крыма с помощью США

Украинцы не захотят вмешиваться в конфликт напрямую

Россия и ОПЕК+ отмахнулись от требований Байдена по нефти

У группы есть свои причины не наращивать добычу голубого топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей