Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день

Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день
Фото: pixabay.com
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В это время на Руси поминали покойных

8 ноября в народе прозвали Дмитриевым днем – многие приметы и суеверия наших предков связаны с усопшими.

Что можно делать в Дмитриев день

В народе говорили, что в это время души покойных возвращаются на место погребения в виде птиц. По традиции 7 ноября на могилах родных устраивали уборку, а на следующий день приносили зерно для птиц.

Также 8 ноября поминали усопших. Хозяйки обычно жарили блины. По приметам, первый блинчик не съедали, а клали на тарелку и ставили на подоконник, молясь про себя, чтобы близкие покоились с миром. Одними блинами дело не заканчивалось. Существовало поверье, что стол буквально должен ломиться от угощений. Чем больше в этот день будет подано еды, тем лучше будет покойным на том свете.

Что нельзя делать 8 ноября

  • Идти на кладбище вечером считалось дурной приметой.
  • Также неудачным этот день был для сватовства и свадебных гуляний. Суеверные говорили, что брак продлится недолго.
  • Хозяйки в Дмитриев день не шили и не прикасались к ножницам, чтобы не "отрезать" удачу.

Приметы на 8 ноября

Если в Дмитриев день выпадет снег, то весна придет поздно.

Если же, наоборот, потеплеет, то и зима будет мягкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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