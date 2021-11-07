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8 ноября в народе прозвали Дмитриевым днем – многие приметы и суеверия наших предков связаны с усопшими.
В народе говорили, что в это время души покойных возвращаются на место погребения в виде птиц. По традиции 7 ноября на могилах родных устраивали уборку, а на следующий день приносили зерно для птиц.
Также 8 ноября поминали усопших. Хозяйки обычно жарили блины. По приметам, первый блинчик не съедали, а клали на тарелку и ставили на подоконник, молясь про себя, чтобы близкие покоились с миром. Одними блинами дело не заканчивалось. Существовало поверье, что стол буквально должен ломиться от угощений. Чем больше в этот день будет подано еды, тем лучше будет покойным на том свете.
Если в Дмитриев день выпадет снег, то весна придет поздно.
Если же, наоборот, потеплеет, то и зима будет мягкой.
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