Эти семь дней обещают запомниться яркими событиями и приятными впечатлениями

Звезды будут испытывать людей на прочность во вторую неделю ноября. Однако некоторые знаки зодиака могут ждать переломных моментов в своей жизни. Как безболезненно пережить период с 8 по 14 ноября, расскажет гороскоп от "Утро.Ньюс".

Овен

Представителям этого знака зодиака стоит задуматься в ближайшие семь дней о своей личной жизни. Для Овнов настала идеальная пора искать вторую половинку – шансы на успех велики. К тому же, сейчас вы как никогда очаровательны.

Телец

Тельцам астрологи советуют наконец постоять за себя и дать отпор тем, кто ущемляет ваши интересы. Ссориться, разумеется, не нужно, но честно сказать, что так дальше продолжаться не может, важно. Даже если придется поставить на место родственников.

Близнецы

Звезды предупреждают, что Близнецы сейчас уязвимы как никогда. Вам стоит поберечь себя: высыпаться, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и правильно питаться. Так можно будет избежать новых болячек.

Рак

Представителям знака стоит обустроить свое рабочее место по фэн-шуй. Это позволит привлечь новую позитивную энергию, что поможет Ракам стать еще более продуктивными, а заодно обратить на себя внимание начальства, которое без награды вас не оставит.

Лев

С 8 по 14 ноября Львам можно заниматься чем-то новым. Неделя хорошо подойдет для освоения какого-то необычного навыка, для ремонта и переезда.

Дева

Неделя выдастся непростой. На Дев навалится слишком много работы. Не стесняйтесь говорить начальству, что не будете без вознаграждения брать на себе больше обязанностей.

Весы

Представителей знака ждут приятные известия в эти семь дней. Весы смогут изменить к лучшему свою личную жизнь. Не исключено, что вам поступит предложение связать себя узами брака.

Скорпион

Первая половина недели пройдет на легко. У Скорпионов все будет получаться на отлично. Однако с четверга фортуна от вас отвернется и придется прикладывать уже немало усилий, чтобы добиться хоть чего-то в рабочих делах и любовных вопросах.

Стрелец

Стрельца нужно быть настороже. Не беритесь за серьезные дела, отложите решение бюрократических вопросов на потом и не принимайте сложных решений. Велики риски, что вы потерпите неудачу.

Козерог

Представителям знака стоит внимательнее на этой неделе относиться к деньгам. Козерогам будет полезно дважды подумать перед большой покупкой или вложением средств в сомнительные авантюры. Есть риск потерять большую сумму.

Водолей

Для вас наступила романтическая пора. Все звезды сейчас на стороне Водолеев, которых ждет знакомство со второй половинкой. Тем, у кого есть пара, предстоит еще больше сблизиться с любимым человеком.

Рыбы

Рыбам придется забыть на неделе с 8 по 14 ноября о своих планах. Окружающие будут вносить коррективы в ваш распорядок дня. Прислушайтесь к интуиции и не отказывайтесь от заманчивых предложений.

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