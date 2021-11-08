Как не выбросить удачу и богатство: что нельзя делать по ночам

Как не выбросить удачу и богатство: что нельзя делать по ночам
Фото: pixabay.com
Список народных примет и суеверий

Издавна ночь считалась мистическим и загадочным временем. Неудивительно, что существует множество поверий на этот счет. "Утро" собрало главные приметы.

  • Ночью нельзя выносить мусор. Вместе с пакетом вы рискуете, по народным суевериям, выбросить удачу и богатство.
  • Не стоит оставлять на ночь на улице выстиранное белье. Иначе в него вселится нечисть, которая будет всячески пакостить.
  • После наступления темноты нельзя считать деньги. Иначе не видать финансового благополучия.
  • Купаться ночью в море или другом водоеме тоже считается дурной приметой. С заходом солнца в воде тоже активизируется всякая нечисть.
  • Плохая примета – оставлять на ночь немытую посуду. Наши предки говорили, что остатками еды питаются черти. Поэтому перед заходом солнца лучше прибрать на кухне.
  • Если посмотреться ночью в зеркало, это может отнять много сил и навлечь на вас болезни.
  • Окна ночью должны быть обязательно зашторены, гласят приметы. Если не сделать этого, в дом может проникнуть злой дух.
  • А еще суеверные люди говорят, что ночью нельзя вести серьезные разговоры: признаваться в любви, давать обещания. Есть большой риск, что все пойдет прахом.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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