Как не выбросить удачу и богатство: что нельзя делать по ночам
Список народных примет и суеверий
Издавна ночь считалась мистическим и загадочным временем. Неудивительно,
что существует множество поверий на этот счет. "Утро" собрало главные приметы.
- Ночью нельзя выносить мусор. Вместе с пакетом вы рискуете,
по народным суевериям, выбросить удачу и богатство.
- Не стоит оставлять на ночь на улице выстиранное белье. Иначе
в него вселится нечисть, которая будет всячески пакостить.
- После наступления темноты нельзя считать деньги. Иначе не
видать финансового благополучия.
- Купаться ночью в море или другом водоеме тоже считается
дурной приметой. С заходом солнца в воде тоже активизируется всякая нечисть.
- Плохая примета – оставлять на ночь немытую посуду. Наши предки
говорили, что остатками еды питаются черти. Поэтому перед заходом солнца лучше
прибрать на кухне.
- Если посмотреться ночью в зеркало, это может отнять много
сил и навлечь на вас болезни.
- Окна ночью должны быть обязательно зашторены, гласят
приметы. Если не сделать этого, в дом может проникнуть злой дух.
- А еще суеверные люди говорят, что ночью нельзя вести
серьезные разговоры: признаваться в любви, давать обещания. Есть большой риск,
что все пойдет прахом.