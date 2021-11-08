Звезды подскажут, как лучше распланировать день

9 ноября многие представители зодиакального круга получат ответы на интересующие их вопросы. Некоторых это подтолкнет к активным действиям, нацеленным на достижение каких-либо целей.

Овен

Овнов ждет не самый удачный день. Вероятны споры и конфликты – как дома, так и на работе. Лучше освободите себя от решения серьезных вопросов. Добиться успехов в делах у вас вряд ли получится.

Телец

Тельцы столкнутся с недопониманием со стороны начальства. Руководство вряд ли оценит проделанную вами работу. Во вторник не стоит совершать крупные покупки – велик риск приобрести некачественный товар.

Близнецы

9 ноября удача будет на стороне Близнецов. Вы получите шанс наладить отношения со своей второй половинкой. Не пренебрегайте переживаниями партнера, и тогда в союзе будет царить гармония.

Рак

В этот день у Раков могут обостриться старые недуги. Ваша жизненная энергия практически на нуле. Отложите все дела и займитесь своим здоровьем. Ваше настроение могут омрачить небольшие ссоры с близкими.

Лев

Во вторник Львам скорее всего придется решать несколько проблемных ситуаций сразу. Однако не стоит отчаиваться раньше времени – вы будете отлично справляться с поставленными перед вами задачами.

Дева

Астрологи советуют Девам перестать откалывать сложные дела в долгий ящик. Соберитесь с мыслями и начните действовать. В итоге результат превзойдет все ваши ожидания. Главное, не сходите с намеченного пути.

Весы

Весам желательно научиться слушать окружающих. Это поможет найти ответы на вопросы, которые долгое время не давали покоя. Не стесняйтесь обращаться за помощью к знающим людям.

Скорпион

09.11.21 Скорпионы вряд ли смогут воплотить задуманное в жизнь. На время вы лишитесь покровительства звезд, так что рассчитывайте только на собственные силы. Постарайтесь адекватно воспринимать критику.

Стрелец

Стрельцов ждет благоприятный день. Особенно удачно он сложится для творческих представителей этого знака зодиака. Вам в голову придут новые интересные идеи, которые захочется реализовать в ближайшее время.

Козерог

В этот день удача улыбнется Козерогам. Не исключено, что вы получите выгодное предложение по работе. Звезды обещают вам продвижение по карьерной лестнице. Проанализируйте свои возможности и примите взвешенное решение.

Водолей

Отличное время для того, чтобы взяться за новый проект. Водолеи скорее всего найдут дополнительные источники дохода. Главное, рассчитывайте только на свои силы. Не стоит надеяться на помощь родных или коллег.

Рыбы

Настроение Рыб 9 ноября будет не очень радужным. Вы почувствуете сильную усталость, которая будет мешать двигаться вперед. Астрологи советуют вам отдохнуть и как следует расслабиться. Времяпровождение на природе быстро вернет вас в строй.

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