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9 ноября православные чтят память Нестора Летописца. Он был монахом в Киево-Печерском монастыре.
Считается, что Нестор выступил одним из авторов летописи "Повесть временных лет". Русская православная церковь канонизировала Летописца в лике преподобных.
Монах имел хорошее образование. Он знал греческий язык, а также увлекался историей и философией. В своих трудах Нестор рассказывал о жизни и подвигах первых русских князей.
9 ноября наши предки давали какие-либо обещания. Именно поэтому этот день еще называли "Обетами".
Зажиточные люди, как правило, обещали выделить часть средств на благоустройство церкви. Некоторые заверяли, что построят монастырь или купят новые иконы.
В некоторых регионах к этому дню уже выпадал снег. Крестьяне доставали из сараев сани и прокладывали путь до нужных локаций.
В день Нестора Летописца нельзя переедать. В противном случае здоровье может оказаться под ударом.
9 ноября нежелательно принимать подарки. В соответствии с суеверием, от того, кто ослушается данной рекомендации, многие отвернутся.
Не стоит во вторник выяснять отношения. Небольшая на первый взгляд ссора может перерасти в серьезный конфликт, который не утихнет еще несколько дней.
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