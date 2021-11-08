Приметы на 9 ноября: что нельзя делать в день Нестора Летописца

Приметы на 9 ноября: что нельзя делать в день Нестора Летописца
Фото: Ingolf Konig-Jablonski/ZB/www.globallookpress.com
Нежелательно во вторник принимать подарки

9 ноября православные чтят память Нестора Летописца. Он был монахом в Киево-Печерском монастыре.

Считается, что Нестор выступил одним из авторов летописи "Повесть временных лет". Русская православная церковь канонизировала Летописца в лике преподобных.

Монах имел хорошее образование. Он знал греческий язык, а также увлекался историей и философией. В своих трудах Нестор рассказывал о жизни и подвигах первых русских князей.

Традиции и обычаи в день Нестора Летописца

9 ноября наши предки давали какие-либо обещания. Именно поэтому этот день еще называли "Обетами".

Зажиточные люди, как правило, обещали выделить часть средств на благоустройство церкви. Некоторые заверяли, что построят монастырь или купят новые иконы.

В некоторых регионах к этому дню уже выпадал снег. Крестьяне доставали из сараев сани и прокладывали путь до нужных локаций. 

Что нельзя делать 9 ноября

В день Нестора Летописца нельзя переедать. В противном случае здоровье может оказаться под ударом.

9 ноября нежелательно принимать подарки. В соответствии с суеверием, от того, кто ослушается данной рекомендации, многие отвернутся.

Не стоит во вторник выяснять отношения. Небольшая на первый взгляд ссора может перерасти в серьезный конфликт, который не утихнет еще несколько дней.

Приметы на 9 ноября

  • Утром по земле стелется туман – к оттепели,
  • Гусь долго плескается в воде – холода придут нескоро,
  • Ветви деревьев покрыты инеем – к морозам. 

Ранее астролог назвала знаки зодиака, которым улыбнется удача в 2022 году. В числе счастливчиков оказались Тельцы, Близнецы и Рыбы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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