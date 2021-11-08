"Агрессивный фон": названы самые опасные дни ноября

"Агрессивный фон": названы самые опасные дни ноября
Фото: depositphotos.com
Советы астролога позволят избежать неприятностей

Известный российский астролог Светлана Драган заявила, что в этом месяце нас ждет несколько особо опасных дней. Речь идет о 10, 17, 19, 29 и 30 ноября. В эти дни нужно быть особенно аккуратным и внимательным.

Так, неблагоприятная обстановка 10 ноября будет связана с движениями планеты Марс:

"Это всегда достаточно агрессивный фон. Люди нетерпимы, нетерпеливы", – поясняет эксперт по космическим объектам.

Светлана рассказала, что в такой день возрастает риск получить травму или стать участником серьезного конфликта. Финансовые дела и поездки лучше отложить на более благоприятное время. А вот 17 ноября лучше отказаться от полетов на самолетах и чрезмерного использования компьютерной техники.

Самый опасный день ноября – 19-е число. В эту дату произойдет лунное затмение: период, когда в голове будет кавардак. Очень многие поймут, что им пора решиться на серьезные перемены в жизни. Главная задача – не дать втянуть себя в конфликтную ситуацию, так как она может растянуться на целый год.

29-е и 30-е числа нельзя назвать слишком напряженными, однако в эти даты люди будут особенно доверчивыми и наивными. Возрастает риск быть обманутым мошенниками. 

Драган также добавила, что в этом месяце наиболее сильное влияние вселенная будет оказывать на Скорпионов и Тельцов. Представителям этих зодиакальных кругов нужно быть особенно внимательными и осмотрительными.

Ранее астрологи раскрыли, под какими знаками зодиака рождаются лидеры.

Источник: ТВ Центр ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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