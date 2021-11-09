Хозяин приближающегося праздника не простит несерьезного подхода

Народная мудрость состоит из множества примет, говорящих о том, что является желательным действием, и тех, которые чего-то явно не одобряют. Преданий и суеверий хватает и вокруг Нового года – существует немало советов по тому, что нужно преподнести близким в праздничную ночь в качестве подарка, чтобы хорошо проводить старый год и с успехом прожить наступающий.

Безусловно, о подарке нужно подумать заранее, чтобы предпраздничная пора не превратилась в беспорядочную суматоху, во время которой нужно тратить драгоценная время в магазинах. Определитесь с подарками заранее.

По словам астрологов, при выборе подарков нужно руководствоваться простыми правилами. К примеру, в год Тигра точно не принесут добра ненужные безделушки – даже красивые предметы, которые не представляют практической пользы. Зверю это будет явно не по духу.

В 2022 точно не стоит дарить парфюмерию. Во-первых, с ароматом никогда не угадать, во-вторых, символ года не любит таких подарков. Лучше всего сходить с близким человеком в магазин, где он сам может найти понравившийся товар.

Неудачный выбор – шампуни и различного рода гели для душа. Вообще все то, что касается личной гигиены, можно считать подарком для повседневности. Тигру не слишком приглянется такой подход.

Та же история с вещами, которые можно назвать символикой и напоминанием о личных вредных привычках человека. Не стоит поощрять подобный образ жизни и дарить кальяны с дорогостоящим алкоголем, пепельницы и бокалы.

Еще одно "не" – статуэтки и копилки с кошками. Помните о том, кто является хозяином наступающего 2022 года – его не нужно обижать.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно подать к праздничному столу в год Водяного Тигра.