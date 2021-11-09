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В народе 10 ноября называли днем Параскевы-Пятницы. Она считалась
"бабьей заступнице" – покровительницей женщин.
Женщины в этот день мяли и трепали лен, а потом устраивали смотрины. Хвалились друг перед другом мастерством.
Скотину на Параскеву загоняли в стойла на зиму. Мужчины осматривали дома, утепляли их, делали мелкий ремонт.
Девицы, которые поскорее хотели выйти замуж, молились Параскеве, чтобы та послала хорошего жениха.
Женщины избегали любого ручного труда. Чтобы не навлечь на дом неприятности, не пряли, не стирали, не ходили в баню. И даже не причесывались.
Однако если заболевали дети, их в этот день водили к роднику и умывали водой, которая, по приметам, становилась целебной.
Плохой приметой считалось бурное веселье на Параскеву. Если в этот день будешь слишком радоваться, в старости будет много горя.
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