Суеверные не расчесывались, чтобы не навлечь ее гнев

В народе 10 ноября называли днем Параскевы-Пятницы. Она считалась "бабьей заступнице" – покровительницей женщин.



Что можно делать 10 ноября

Женщины в этот день мяли и трепали лен, а потом устраивали смотрины. Хвалились друг перед другом мастерством.

Скотину на Параскеву загоняли в стойла на зиму. Мужчины осматривали дома, утепляли их, делали мелкий ремонт.

Девицы, которые поскорее хотели выйти замуж, молились Параскеве, чтобы та послала хорошего жениха.

Что нельзя делать на Параскеву-Пятницу

Женщины избегали любого ручного труда. Чтобы не навлечь на дом неприятности, не пряли, не стирали, не ходили в баню. И даже не причесывались.

Однако если заболевали дети, их в этот день водили к роднику и умывали водой, которая, по приметам, становилась целебной.

Плохой приметой считалось бурное веселье на Параскеву. Если в этот день будешь слишком радоваться, в старости будет много горя.

Приметы на 10 ноября

Если с вишни опали не все листочки, значит, зима будет поздней.

Утренний туман предвещает потепление.