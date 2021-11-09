Звезды подскажут, как избежать неприятностей

В самый разгар рабочей недели вам может поступить необычное предложение – звезды считают, что такой шанс упускать непростительно. Однако никто не говорит о том, что решение нужно принимать сиюминутно. Подходите ко всем процессам с трезвой головой, и подумайте семь раз, прежде чем вынести вердикт.

Овен



Дела спорятся, сутки пролетают мигом. Однако не забывайте о личной жизни – здесь хватает проблем. Помните о том, как важно и нужно сближаться с любимым человеком.

Телец

Весьма насыщенный день для работы. Результативные переговоры и новые планы. Обратите внимание на ваш рацион, неплохо наведаться к стоматологу. С романтикой все относительно хорошо – одинокие Тельцы могут рассчитывать на новые знакомства.

Близнецы

Не стоит вступать в словесные перепалки. Лучше переключитесь на работу – она потребует в эти ноябрьские дни полной самоотдачи. Временно не стоит извещать коллег о своих творческих планах.

Рак

Астрологи не рекомендуют Ракам начинать день с чего-то радикального. Никто не говорит о том, что перемены – это плохо. просто 10 ноября потребует от вас прежнего ритма жизни.

Лев

Тяжелая пора – кому-то нужно решить пикантные вопросы и поступиться собственным честолюбием. Займитесь горой дел, которые вот-вот уже обрушатся на вас чудовищной лавиной. Не затягивайте.

Дева

Нелегкое время. Сделайте максимум для того, чтобы добиться задуманного. В вихре забот устраивайте периодически разрядку, а для поддержания самооценке обратитесь за помощью к половинке.

Весы

Прислушайтесь на этот раз к своей интуиции – она поможет принять правильное решение там, где ответ не лежит на поверхности. Самым тщательным образом обдумайте свои планы и распределите цели в порядке приоритетности.

Скорпион

Удачная пора, далекая, однако, от карьерных вершин. Не спешите и не вешайте нос от того, что вы все еще не заняли руководящее кресло на работе. Всему свое время. Не гневайте судьбу.

Стрелец

Не исключены неприятные курьезы на работе и дома. Главное – не переутомляться. Устройте вечер таким образом, чтобы он прошел на славу. Организуйте с любимым человеком романтический ужин при свечах.

Козерог

Вполне спокойный день, который окажется будничным и серым. Можно потратить время, решая семейные вопросы и обсуждая долгосрочные цели. Неплохо подумать о крупных покупках.

Водолей

Не исключено, что кто-то посулит вам выгодное предложение. Не стоит принимать решение в одиночку. Подумайте об этом дома с семьей – кто, как не родные, знают вас?

Рыбы

Пора разгребать бардак – нужно переворошить прошлое. Извинитесь за допущенные промахи и причиненную боль. Сильные признают свои ошибки и идут дальше – иных вариантов быть не может.

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