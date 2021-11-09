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Каждый из нас мечтает о настоящей и светлой любви. В ноябре перемены произойдут в жизни трех знаков зодиака. Их ждет судьбоносная встреча, поэтому не спешите отказываться от свиданий. Вдруг, в скором времени вы найдете "своего" человека, с которым вы захотите провести всю оставшуюся жизнь.
Перемены в жизни Тельцов будут охватывать не только карьеру, но и личную жизнь. Одинокие представители знака, вероятно, познакомятся с будущим мужем или женой. Этот человек станет вашим духовным наставником, который поможет добиться успеха. Вероятнее всего, ваш избранник как-то будет связан с телевидением, образованием или журналистикой.
Распознать свою судьбу можно, если внимательнее присмотреться к поступкам. Потенциальный партнер Раков будет оказывать внимание, дарить подарки и постоянно делать комплименты. Встретить этого человека можно везде: на улице, в кафе, на работе или даже в кино. Будьте внимательнее, чтобы не пропустить свою судьбу.
Одиноким Козерогам нужно внимательнее присмотреться к своему окружению. Возможно, среди ваших друзей есть человек, который к вам неравнодушен. В скором времени эти отношения могут перерасти в настоящую любовь. Также не исключено, что свою судьбу представители знака встретят в Интернете. Скорее всего, он будет связан с инженерией, авиацией или программированием.
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