Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии Овечницы

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии Овечницы
Фото: depositphotos.com
Старайтесь избегать общения с незнакомцами

11 ноября православная церковь чтит память преподобной Анастасии и преподобного Авраамия. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНь Анастасии Овечницы

В народе верили, что Авраамий и Анастасия являются покровителями баранов и овец. Поэтому 11 ноября считался благоприятным днем для рукоделия. Особенно это касалось работы с материалом из шерсти. 

Также обязательно нужно было уделить внимание скоту: постричь, привести в порядок. 

Хозяйки также обязательно пекли пироги, используя муку нового урожая. Если была возможность, то готовили на ужин баранину, подавая ее к столу вместе с пшеничной кашей. Вечер стоит провести в компании семьи, чтобы в будущем не было ссор и разногласий. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 НОЯБРЯ

  • Не стоит в этот день слишком близко общаться с малознакомыми людьми. 11 ноября таких контактов лучше избегать, чтобы не навлечь на себя беду. 
  • Девушкам запрещалось ходить с голой шеей. Лучше наденьте платок или бусы, чтобы не было проблем в работе и личной жизни. 
  • Не оставляйте детей без присмотра. Может случиться беда. 
  • Запрещалось также конфликтовать и ссориться. 

Народные приметы 11 ноября

  • Дождь идет – зима скоро наступит. 
  • Если вдруг вороны начали громко каркать, тогда морозы скоро наступят. 
  • Волки в поле рыщут – к несчастьям. 
  • Собака есть не хочет – погода скоро испортится. 

Ранее стало известно, какие знаки зодиака встретят любовь в ноябре. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Закулисье бундестага: "Зеленые" поменяли мнение о "Северном потоке-2"

Немецкие СМИ нагнетают обстановку вокруг сертификации газопровода на фоне формирования нового правительства ФРГ

Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт

Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей