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11 ноября православная церковь чтит память преподобной Анастасии и преподобного Авраамия.
В народе верили, что Авраамий и Анастасия являются покровителями баранов и овец. Поэтому 11 ноября считался благоприятным днем для рукоделия. Особенно это касалось работы с материалом из шерсти.
Также обязательно нужно было уделить внимание скоту: постричь, привести в порядок.
Хозяйки также обязательно пекли пироги, используя муку нового урожая. Если была возможность, то готовили на ужин баранину, подавая ее к столу вместе с пшеничной кашей. Вечер стоит провести в компании семьи, чтобы в будущем не было ссор и разногласий.
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