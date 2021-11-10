Старайтесь избегать общения с незнакомцами

11 ноября православная церковь чтит память преподобной Анастасии и преподобного Авраамия.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНь Анастасии Овечницы

В народе верили, что Авраамий и Анастасия являются покровителями баранов и овец. Поэтому 11 ноября считался благоприятным днем для рукоделия. Особенно это касалось работы с материалом из шерсти.

Также обязательно нужно было уделить внимание скоту: постричь, привести в порядок.

Хозяйки также обязательно пекли пироги, используя муку нового урожая. Если была возможность, то готовили на ужин баранину, подавая ее к столу вместе с пшеничной кашей. Вечер стоит провести в компании семьи, чтобы в будущем не было ссор и разногласий.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 НОЯБРЯ

Не стоит в этот день слишком близко общаться с малознакомыми людьми. 11 ноября таких контактов лучше избегать, чтобы не навлечь на себя беду.

Девушкам запрещалось ходить с голой шеей. Лучше наденьте платок или бусы, чтобы не было проблем в работе и личной жизни.

Не оставляйте детей без присмотра. Может случиться беда.

Запрещалось также конфликтовать и ссориться.

Народные приметы 11 ноября

Дождь идет – зима скоро наступит.

Если вдруг вороны начали громко каркать, тогда морозы скоро наступят.

Волки в поле рыщут – к несчастьям.

Собака есть не хочет – погода скоро испортится.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака встретят любовь в ноябре.