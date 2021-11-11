На Александров всегда можно положиться, а Владимиры – прирожденный лидеры

Многие верят, что данное при рождении имя способно оказать серьезное влияние на судьбу человека. Астрологи уверяют, что существует ряд мужских имен, которые могут обеспечить малышу успешную жизнь, полную радостных моментов.



Александр

Мальчики, получившие такое имя, отличаются мужественностью и упорством. Во взрослом возрасте Александры привлекают к себе большое внимание представительниц противоположного пола. Женщины инстинктивно чувствуют, что за Александром можно спрятаться, как за каменной стеной.



Владимир

Мужчина с таким именем всегда будет добиваться своих целей. Упорство и трудолюбие позволяет Владимирам быть лидерами и строить успешную карьеру.

Дмитрий

Носителей этого имени отличает высокий уровень эрудированности и настойчивости. Дмитрии отлично справляются с креативными задачами и всегда находятся на хорошем счету у руководителей.

Петр

Мальчик, получивший такое имя, вырастет очень сильной и самодостаточной личностью. Петр всегда идет по правильному пути и становится настоящей гордостью своих родителей.



Максим

Максимов отличает необыкновенное обаяние и харизма. Добродушие и привлекательность позволяют носителям этого имени очень хорошо устроиться в жизни. Они часто добиваются успеха в креативных сферах, требующих оригинальное мышление.

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