В пятницу не стоит жадничать

12 ноября православные вспоминают святых мучеников Зиновия и его сестру Зиновию. Они родились в зажиточной семье.

Зиновий и Зиновия рано потеряли родителей. После кончины отца и матери им досталось приличное состояние. В какой-то момент брат с сестрой поняли, что хотят посвятить свою жизнь служению Господу. Они раздали все богатства бедным и с головой погрузились в веру.

Спустя некоторое время Зиновий обрел дар чудотворения. Он начал исцелять больных и направлять на путь истинный тех, кто погряз в мирских соблазнах.

Когда император Диоклетиан узнал о деятельности Зиновия, то приказал его арестовать. На допросе святого пытали, желая, чтобы он отрекся от своей веры. Однако этого не произошло. Когда Зиновия узнала о страданиях брата, то добровольно сдалась в руки мучителям. В конечном итоге обоих казнили.

Традиции и обычаи в день Зиновия

Наши предки именовали Зиновия и Зиновию Синичниками, а день – Синичкиным праздником. Дело в том, что на Руси данную птичку звали "зинькой". Имена святых казались крестьянам созвучными названию этих пернатых.

12 ноября было принято кормить синиц. Считалось, что залетевшая во двор птичка сулит благополучие.

На Зиновия крестьяне отправлялись на охоту и рыбалку. Сидеть без дела в этот день было нежелательно.

Что нельзя делать 12 ноября

В этот день ни в коем случае нельзя жадничать и отказывать в помощи. Тот, кто проявит черствость души и равнодушие к окружающим, навлечет на себя серьезные неприятности.

12 ноября не стоит выкидывать в мусорное ведро остатки пищи. Этой едой лучше накормите бездомных животных.

В день Зиновия желательно избегать ссор. Фортуна может отвернуться от тех, кто будет ругаться с родными или знакомыми.

Приметы на 12 ноября

Заяц перебежал дорогу – к несчастью.

Большое количество синиц предвещает скорое похолодание.

Рано утром за окном раздается чириканье птиц – к заморозкам.

Ранее "Утро.News" рассказало, как назвать сына, чтобы обеспечить ему счастливое будущее.