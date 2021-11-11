Звезды подскажут, как добиться успеха в пятницу

Первая половина дня обещает быть благоприятной. Это период интересных идей и новых планов. Многие почувствуют небывалую уверенность в собственных силах и начнут действовать. После обеда можно наладить отношения с теми, к кому прежде не удавалось найти подход.

Овен

Звезды советуют Овнам 12 ноября побыть наедине со своими мыслями. Это поможет вам понять, в каком направлении стоит двигаться. На время откажитесь от советов со стороны. Отличным завершением дня станет романтический вечер с любимым человеком.

Телец

Пятница – подходящий день для того, чтобы взяться за новый проект. Не исключены заманчивые предложения с перспективой на выгодное сотрудничество. Удача будет на вашей стороне, поэтому беритесь за дела любой степени сложности.

Близнецы

Близнецов ждет напряженный день. Ваше настроение может испортить срыв планов. Чтобы на эмоциях не наделать ошибок, прислушивайтесь к собственной интуиции. Вечер подарит вам шанс провести время в компании близких людей.

Рак

В этот день Раки смогут разобраться со всеми накопившимися делами. Трудности будут обходить вас стороной, что не может не радовать. Ваша жизненная энергия будет буквально бить ключом, так что не упустите шанс реализовать поставленные перед собой цели.

Лев

12 ноября Львам не стоит заниматься вопросами, связанными с финансами. Велик риск допустить ошибку и лишиться крупной суммы денег. Не взваливайте на себя слишком много обязанностей – вам будет сложно добиться успехов в делах.

Дева

В пятницу Девам придется выяснять отношения с родными и коллегами. Будьте готовы к тому, что недоброжелатели будут распространять сплетни у вас за спиной. Не принимайте все близко к сердцу – скорее всего вам просто завидуют.

Весы

День обещает быть благоприятным. Весы смогут воплотить в жизнь все задуманное. После обеда влияние позитивных тенденций станет чуть менее заметным. Однако это не повлияет на ваше настроение. Не исключены денежные поступления или какой-то сюрприз от любимого человека.

Скорпион

Астрологи предупреждают – с утра некоторые Скорпионы получат неприятную новость. Это может выбить из колеи и испортить настроение. Вероятны небольшие разногласия на работе. Не идите на поводу у своих эмоций, иначе ошибок не избежать.

Стрелец

12 ноября Стрельцам не стоит ввязываться в сомнительные авантюры. Велик риск попасть на деньги. Лучше проведите время в спокойной домашней обстановке. Лишние проблемы вам точно ни к чему!

Козерог

Козерогам придется акцентировать внимание на своем здоровье. Долгое время вы закрывали на это глаза, ставя работу на первое место. Теперь же избежать медицинского обследования у вас не получится.

Водолей

В этот день инициативность Водолеев будет на высоте. Вы найдете в себе силы завершить старые дела и взяться за что-то новое. В отношениях с партнером возможны некоторые трудности. Постарайтесь сгладить все острые углы.

Рыбы

Рыб ждет крайне удачный день. Результаты проделанной вами работы приятно удивят. Не исключены выгодные предложения, которые улучшат ваше материальное положение. Наслаждайтесь благоприятным периодом и воплощайте задуманное в жизнь.

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