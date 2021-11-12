Постоянные проблемы и трудности: каким знакам зодиака не повезет в 2022 году

Постоянные проблемы и трудности: каким знакам зодиака не повезет в 2022 году
Фото: Утро.ру
Представителям четырех звездных домов придется бороться немало работать, чтобы достичь успеха

Совсем скоро наступит Новый год, поэтому астрологи активно составляют прогнозы. 12 месяцев пройдут под знаком черного водяного Тигра, который любит непредсказуемость и смелость. Однако получить расположение символа 2022 года удастся не всем знакам зодиака. 

Рак

Ракам рекомендуется быть особенно осторожными в начале будущего года. Потому что из-за спешки есть большая вероятность натворить делов, которые разгребать придется очень долго. Лучше действовать медленно, но уверенно. Не бойтесь много работать. Тигр это оценит и щедро вас вознаградит. Однако не забывайте уделять внимание второй половике. 

Лев

Львы тоже будут завалены делами, которые вряд ли можно назвать приятными. Для того, чтобы не "сгореть" на работе, звезды рекомендуют представителям знака выполнять дела постепенно, а не пытаться решить несколько задач сразу. Также вам предстоит научиться контролировать свои эмоции, если хотите избежать частых ссор с близкими. 

Дева

Будьте готовы к жесткой проверке на прочность. От ее результатов будет зависеть ваше будущее. Даже если жизнь будет преподносить Девам в 2022 году неприятные сюрпризы, астрологи рекомендуют не сдаваться и двигаться дальше. Также не спешите открывать собственный бизнес. Сейчас не самое благоприятное для этого время. 

Весы

Весам будет особенно непросто. Проблем будет хватать и на работе, и в личной жизни. Просто наберитесь терпения и постарайтесь не конфликтовать с начальством и коллегами. Как и Девам, Весам в 2022 году не рекомендуется открывать что-то свое, потому что высока вероятность потратить деньги впустую. 

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в 2022 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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