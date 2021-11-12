Запрещается трата денег, а также выдача в долг

Православные верующие чтят 13 ноября преподобного Никодима, который на протяжении тридцатилетия исполнял послушание Богу, выпекая просфору. Он также, по поверью, является защитником последователей Христа от огня.

На Руси этот день называли "Никодимовым", почитая святого как хранителя дома и защитника от болезней и недугов. Православные переводили кур в зимний закут, занимались утеплением для скота на зиму, а также метили старых и больных.

Традиции и обычаи

Как правило, в этот день готовили блюда из куриного мяса. Занимались и рыбалкой – крестьяне отправлялись на ловлю красной рыбы. По поверью, свой первый улов нужно было продать, а на полученные средства купить свечу, чтобы поставить ее в храме – для удачного сезона.

Что нельзя делать в Никодимов день

Под запретом была излишняя растрата денежных средств – этот день старались уделять хозяйству и работам по дому. Запрещалось давать деньги в долг, равно как и брать их. В народе также ходило поверье, что все ссоры и внутрисемейные конфликты не к добру – и кура будет неудачной, и даже рыбалка испортится.

А еще верующие старались в день Никодима всячески избегать разговоров с незнакомыми и настораживающими людьми – считалось, что тем самым можно отпугнуть лукавого.

Приметы в Никодимов день