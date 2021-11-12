Фортуна улыбнется далеко не всем

Мало кому 13 ноября удастся быстро справиться с поставленными перед собой задачами. Не исключено возникновение финансовых проблем. После обеда возможны приятные новости, которые поднимут настроение.

Овен

В субботу Овны смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Все риски обойдут вас стороной, так что смело отправляйтесь за покупками. В целом день обещает быть спокойным. Как следует отдохните от работы и настройтесь на новую рабочую неделю.

Телец

Дела на личном фронте у Тельцов будут складываться не очень хорошо. Вы будете чересчур вспыльчивыми и резкими, что может сильно задеть партнера. Контролируйте свои эмоции, ведь лишние ссоры вам ни к чему.

Близнецы

Первая половина дня 13.11.2021 обещает быть неблагоприятной. Близнецы будут много нервничать и переживать из-за пустяков. Ближе к вечеру тучи рассеются, и вы получите шанс отлично провести время в компании родных.

Рак

Чтобы добиться успехов в делах, Ракам желательно прислушиваться к собственной интуиции. Она точно вас не обманет. Вечер – отличный период для того, чтобы встретиться с друзьями и обсудить с ними интересные новости.

Лев

13 ноября Львы получат шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Вы откроете для себя что-то новое. Удача будет на вашей стороне, так что не сидите сложа руки. Пора побороть свои страхи и начать действовать.

Дева

Настроение Дев будет постоянно меняться. Вы будете часто срываться на окружающих. Это может стать причиной крупных конфликтов. Чтобы не наделать ошибок, постарайтесь отказаться от принятия серьезных решений.

Весы

Астрологи предупреждают – 13 ноября Весы могут получить неприятное известие. Не принимайте все близко к сердцу. Лучше подумайте, что бы вы сделали для того, чтобы минимизировать негативные последствия.

Скорпион

День отлично подходит для того, чтобы завершить старые дела. Скорпионам желательно заняться обустройством дома. У вас получится привнести туда тепло и уют. И не забывайте про интеллектуальное развитие – прочтите новую книгу или посмотрите интересный фильм.

Стрелец

В субботу Стрельцы могут наладить отношения с близкими. Все семейные проблемы, которые тревожили вас долгое время, останутся позади. Одинокие представители этого знака зодиака скорее всего встретят свою любовь.

Козерог

Если Козероги давно хотели поменять место работы, то пришла пора начать действовать. Удача будет на вашей стороне, так что не упустите шанс. Рано или поздно вы найдете дело по душе. Главное, отказаться от спешки и необдуманных решений.

Водолей

13 ноября Водолеям не стоит знакомиться с новыми людьми. На вашем пути могут встретиться мошенники. Финансовые операции с крупными суммами денег лучше отложите на более благоприятный период.

Рыбы

У Рыб велик риск рассориться с любимым человеком. Это может произойти из-за накопившихся негативных эмоций. Не стоит выливать их друг на друга. Лучше обсудите все тревожащие моменты и решите, в каком направлении будете двигаться.

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