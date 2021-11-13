Финансовая фортуна улыбнется

Считается, что Водяной Тигр – довольно сложный покровитель. Кто-то в 2022 году столкнется с неприятностями, но пять знаков зодиака ожидает финансовая удача.

Овен

Представители знака достигнут удивительных высот в карьере в год Тигра. Помочь в этом может продуманный до мелочей план, от которого не следует отступать. Дополнительный источник денег может появиться благодаря новым идеям, к ним Овнам нужно приглядеться.

Телец

В первой половине 2022 года Тельцы получат крупную сумму денег совершенно неожиданным способом. Средства могут прийти к вам, например, через лотерею. Не бойтесь отдавать эти деньги на благое дело, они вернутся к вам сторицей.

Близнецы

А вот Близнецам стоит копить деньги и не выделять их окружающим каждый раз, когда они просят о помощи. В начале года у вас изменится ситуация в профессиональном плане, что и увеличит ваш доход.

Скорпион

Представители знака смогут монетизировать свои таланты. Необычные навыки или хобби могут стать новым источником дохода.. Скорпионам нужно не бояться пробовать заработать на своих преимуществах. Если будете сотрудничать с кем-то другим, то будьте внимательны к деталям сделки.

Водолей

Водолеям помогут увеличить счет в банке окружающие. Присматривайтесь к советам собеседников и принимайте от них помощь в старте своего проекта. Позже обязательно поблагодарите тех, кто вас привел к успеху.

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