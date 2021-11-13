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Считается, что Водяной Тигр – довольно сложный покровитель. Кто-то в 2022 году столкнется с неприятностями, но пять знаков зодиака ожидает финансовая удача.
Представители знака достигнут удивительных высот в карьере в год Тигра. Помочь в этом может продуманный до мелочей план, от которого не следует отступать. Дополнительный источник денег может появиться благодаря новым идеям, к ним Овнам нужно приглядеться.
В первой половине 2022 года Тельцы получат крупную сумму денег совершенно неожиданным способом. Средства могут прийти к вам, например, через лотерею. Не бойтесь отдавать эти деньги на благое дело, они вернутся к вам сторицей.
А вот Близнецам стоит копить деньги и не выделять их окружающим каждый раз, когда они просят о помощи. В начале года у вас изменится ситуация в профессиональном плане, что и увеличит ваш доход.
Представители знака смогут монетизировать свои таланты. Необычные навыки или хобби могут стать новым источником дохода.. Скорпионам нужно не бояться пробовать заработать на своих преимуществах. Если будете сотрудничать с кем-то другим, то будьте внимательны к деталям сделки.
Водолеям помогут увеличить счет в банке окружающие. Присматривайтесь к советам собеседников и принимайте от них помощь в старте своего проекта. Позже обязательно поблагодарите тех, кто вас привел к успеху.
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