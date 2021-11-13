Деньги и любовь: обладателям каких имен улыбнется удача в ближайшие месяцы

Деньги и любовь: обладателям каких имен улыбнется удача в ближайшие месяцы
Фото: depositphotos.com
Астролог раскрыл планы вселенной на ноябрь, декабрь и январь

Текущий 2021 год постепенно подходит к концу. Сейчас наступает пора подвести итоги и выстроить планы на будущее. Однако впереди еще целых полтора месяца, за которые жизнь может совершить незабываемый кульбит. Известный астролог и нумеролог Михаил Филоненко рассказал, носителям каких имен улыбнется удача в конце этого года и начале 2022-го.

Некоторым представительницам прекрасного пола вселенная сулит серьезные перемены на любовном фронте. Звезды обещают, что очаровательных дам охватит неслыханная страсть, которая перерастет в большую светлую любовь. Стрела Амура грозит пронзить сердце Татьяны, Анны, Оксаны, Александры и Светланы.

Непреодолимую тягу к любовным приключениям и обретению постоянной спутницы жизни в ближайшие три месяца ощутят на себе Тимуры, Михаилы, Вадимы, Игори и Александры.

А еще в период ноября, декабря и января многим улыбнется финансовая фортуна. Некоторым действительно повезет: неожиданные премии, выигрыши или позитивные перемены в плане карьеры ожидают девушек и женщин, которые носят имена Зульфия, Юлия, Гульнара, Олеся и Оксана. Также существенно поправить свое материальное положение смогут молодые люди и мужчины, которым при рождении дали следующие имена: Михаил, Сергей, Александр, Тимур и Владимир.

Астролог подчеркнул, что все перечисленные имена станут настоящими талисманами для своих хозяев на ближайшие месяцы. Все проблемы в различных сферах жизни будут решаться в два счета. Также благотворная энергетика распространится на людей, которые будут рядом с счастливчиками.

Ранее стало известно, каким знакам зодиака не повезет в 2022 году.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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