В эту дату лучше воздержаться от крупных приобретений

14 ноября православные люди вспоминают святых Кузьму и Демьяну. В народе этот день также получил название Кузьминки.



Традиции и обычаи

На Руси 14 ноября было особенно важной датой для незамужних девушек. В этот день они становились главными в доме – на их плечи ложилась забота о пышном обеде. Если кушанья выходили невкусными и бедными, это значило, что в ближайшее время о замужестве не стоит и мечтать. А вот если удастся закатить пир горой, то вскоре в жизнь девушки придет любовь.



Что нельзя делать 14 ноября

Наши предки верили, что в этот день нужно воздержаться от водных процедур для деток. Считалось, что вода может смыть с них защитные силы, и тогда наследники станут болезненными и непослушными.

Также, согласно народным поверьям, в этот день нужно избегать любых манипуляций с деньгами. Так что от крупных покупок, инвестирования денежных средств и оформления кредита лучше воздержаться. В противном случае можно на долгое время отвернуть от себя финансовую фортуну.

Также не стоит посвящать этот день шитью или вязанию. Считается, что такие дела могут привести к серьезным проблемам со зрением в ближайшее время. От генеральной уборки или стирки тоже придется воздержаться – в противном случае в скором времени в семье начнутся серьезные конфликты.



Приметы

Теплая погода на Кузьминки обещает мягкий зимний период.

На деревьях осталась листва – значит, зимнее время затянется дольше, чем обычно.

Если в этот день начнется сильный снегопад, стоит готовиться к половодью по весне.

Грязевые лужи на улице означают, что до середины зимнего сезона погода будет теплой.

Ранее сообщалось, что нельзя дарить в год Тигра.

