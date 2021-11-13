Приметы на 14 ноября: что нельзя делать на Кузьминки

Приметы на 14 ноября: что нельзя делать на Кузьминки
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В эту дату лучше воздержаться от крупных приобретений

14 ноября православные люди вспоминают святых Кузьму и Демьяну. В народе этот день также получил название Кузьминки.

Традиции и обычаи

На Руси 14 ноября было особенно важной датой для незамужних девушек. В этот день они становились главными в доме – на их плечи ложилась забота о пышном обеде. Если кушанья выходили невкусными и бедными, это значило, что в ближайшее время о замужестве не стоит и мечтать. А вот если удастся закатить пир горой, то вскоре в жизнь девушки придет любовь.

Что нельзя делать 14 ноября

Наши предки верили, что в этот день нужно воздержаться от водных процедур для деток. Считалось, что вода может смыть с них защитные силы, и тогда наследники станут болезненными и непослушными.

Также, согласно народным поверьям, в этот день нужно избегать любых манипуляций с деньгами. Так что от крупных покупок, инвестирования денежных средств и оформления кредита лучше воздержаться. В противном случае можно на долгое время отвернуть от себя финансовую фортуну.

Также не стоит посвящать этот день шитью или вязанию. Считается, что такие дела могут привести к серьезным проблемам со зрением в ближайшее время. От генеральной уборки или стирки тоже придется воздержаться – в противном случае в скором времени в семье начнутся серьезные конфликты.

Приметы


  1. Теплая погода на Кузьминки обещает мягкий зимний период.
  2. На деревьях осталась листва – значит, зимнее время затянется дольше, чем обычно.
  3. Если в этот день начнется сильный снегопад, стоит готовиться к половодью по весне.
  4. Грязевые лужи на улице означают, что до середины зимнего сезона погода будет теплой.

Ранее сообщалось, что нельзя дарить в год Тигра. 

Ольга ФЕДОРОВА

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