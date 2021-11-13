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14 ноября православные люди вспоминают святых Кузьму и Демьяну. В народе этот день также получил название Кузьминки.
На Руси 14 ноября было особенно важной датой для незамужних девушек. В этот день они становились главными в доме – на их плечи ложилась забота о пышном обеде. Если кушанья выходили невкусными и бедными, это значило, что в ближайшее время о замужестве не стоит и мечтать. А вот если удастся закатить пир горой, то вскоре в жизнь девушки придет любовь.
Наши предки верили, что в этот день нужно воздержаться от водных процедур для деток. Считалось, что вода может смыть с них защитные силы, и тогда наследники станут болезненными и непослушными.
Также, согласно народным поверьям, в этот день нужно избегать любых манипуляций с деньгами. Так что от крупных покупок, инвестирования денежных средств и оформления кредита лучше воздержаться. В противном случае можно на долгое время отвернуть от себя финансовую фортуну.
Также не стоит посвящать этот день шитью или вязанию. Считается, что такие дела могут привести к серьезным проблемам со зрением в ближайшее время. От генеральной уборки или стирки тоже придется воздержаться – в противном случае в скором времени в семье начнутся серьезные конфликты.
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