С некоторыми дамами придется забыть о покое

Далеко не во всех семьях царят взаимопонимание и гармония. Некоторые женщины склонны больше остальных "пилить" своих мужей. Астрологи рассказали, союз с какими знаками зодиака является своеобразной "пороховой бочкой".

Эти представительницы прекрасного пола часто конфликтуют со своими супругами, обвиняя их во всех грехах.

Овны

Женщины-Овны не умеют сглаживать острые углы, когда речь идет о выяснении отношений с избранником. Иногда создается такое впечатление, что они ищут лишний повод для громких разборок. Если мужчина будет делать что-то поперек их воли – ему несдобровать. Рожденные под этим созвездием женщины склонны упрекать мужей даже за самые незначительные проступки.

Стрельцы

Стрельцы достаточно требовательные и придирчивые дамы. Они не дадут домашним покоя, пока не добьются желаемого. Мужчинам, состоящим с ними в браке, придется постоянно держать высокую планку, чтобы соответствовать их ожиданиям. Малейшая ошибка со стороны мужа приводит к ссорам и обидам.

Водолеи

Часто женщины-Водолеи думают, что они знают намного больше, чем их супруги. Они любят поучать избранников, выставляя их в невыгодном свете. Представительницы этого знака зодиака долго помнят о промахах мужа. При любом удобном случае они будут упрекать его за то, что те сделали что-то не так, передает "Московский Комсомолец".

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