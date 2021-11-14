Разозлить Вселенную можно, отправив в мусорку соль

Многие верят, что нужно соблюдать жизненные правила, чтобы не спугнуть удачу. А также, что если придерживаться определенных примет, в которые верили наши предки, можно улучшить многие аспекты своей жизни. Некоторые же действия должны быть под запретом.

Какие вещи нельзя выкидывать

Считается, что предки всегда защищают своих потомков. Чтобы их не злить, не стоит отправлять на мусорку символы сытой жизни – хлеб и соль. Даже если хлеб несвежий, лучше размочить его и покрошить его птичкам.

Выбрасывать часы также не стоит, согласно суевериям. Этот предмет наблюдает все счастливые моменты человека, поэтому и расставаться с ним нельзя, иначе можно отогнать от себя всю радость.

По такому же принципу важно беречь свадебные наряды, детские вещи и фотографии любимых людей.

Растерять всю финансовую удачу можно, выкинув кошелек или сумку. Нашедший эти вещи человек, заберет всю положительную энергию бывшего обладателя себе.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, что нельзя делать по ночам, согласно приметам.