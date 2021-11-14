Суеверные в это время старались не покидать своего жилища, дабы не столкнуться с неприятностями

15 ноября на Руси называли днем Акиндина и Пигасия. Суеверные придерживались ряда примет, среди которых и денежные.



Что можно делать 15 ноября

С этого дня большая часть работ на улице сворачивалась, так как световой день уже шел на убыль. Трудились теперь в основном дома, при свете лучины либо свечей.

В это время крестьяне также просушивали урожай зерна в овинах. Наши предки считали, что в хозяйственных постройках, как и в домах, обитают духи. Среди них – овинник. Он в мифологии описывался как безвредный дух. Однако к овиннику следовало относиться с почтением и предварительно просить позволения заняться работой в овине. В противном случае он мог и напакостить.

Что нельзя делать 15 ноября

Суеверные старались не отправляться в дальнюю дорогу, а некоторые и вовсе не покидали своих домов. Считалось, что в этот день велика вероятность попасть в беду.

Нельзя ссориться и обижать окружающих – это могло навлечь несчастья.

По народным приметам, на Акиндина и Пигасия не стоит просить помощи.

Был и ряд суеверий относительно денег. Так, отдавать долги лучше в другой день. Да и вообще любые действия с деньгами считались плохой затеей.

Приметы на 15 ноября

Если в этот день пойдет ливень, значит, зима будет суровой.

Снег предвещает обильные осадки и сильные морозы в зимние месяцы.