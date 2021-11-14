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15 ноября на Руси называли днем Акиндина и Пигасия. Суеверные
придерживались ряда примет, среди которых и денежные.
С этого дня большая часть работ на улице сворачивалась, так как световой день уже шел на убыль. Трудились теперь в основном дома, при свете лучины либо свечей.
В это время крестьяне также просушивали урожай зерна в овинах. Наши предки считали, что в хозяйственных постройках, как и в домах, обитают духи. Среди них – овинник. Он в мифологии описывался как безвредный дух. Однако к овиннику следовало относиться с почтением и предварительно просить позволения заняться работой в овине. В противном случае он мог и напакостить.
Суеверные старались не отправляться в дальнюю дорогу, а некоторые и вовсе не покидали своих домов. Считалось, что в этот день велика вероятность попасть в беду.
Нельзя ссориться и обижать окружающих – это могло навлечь несчастья.
По народным приметам, на Акиндина и Пигасия не стоит просить помощи.
Был и ряд суеверий относительно денег. Так, отдавать долги лучше в другой день. Да и вообще любые действия с деньгами считались плохой затеей.
Если в этот день пойдет ливень, значит, зима будет суровой.
Снег предвещает обильные осадки и сильные морозы в зимние месяцы.
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