Хищник оценит наряды пастельных оттенков

До наступления Нового года остается все меньше времени, поэтому пора задуматься о том, в каком наряде провести праздничную ночь. 2022 – год Водяного Тигра. Хищнику понравятся голубые, темно-синие и черные оттенки. Однако не забывайте учитывать другие особенности.

Овен

Идеальным вариантом для Овнов стало бы красное платье. Но этот цвет Тигр не оценит. Сделайте выбор в пользу более приглушенных оттенков: вишневых или оранжевых.

Телец

Представителям земного знака зодиака новогоднюю ночь лучше провести в костюмах или платьях светлых цветов: белого, молочного. Также подойдут наряды зеленых или кофейных оттенков.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют остановиться на желтом цвете, который подчеркнет их жизнерадостность и общительность. Но учитывайте, что слишком откровенный наряд Тигр вряд ли оценит.

Рак

Представителям этого знака следует выбирать серую или серебристую одежду. Дополнить образ можно с помощью блестящей маски или яркого макияжа.

Лев

Натуру Львов подчеркнет золотой наряд. Если не хотите привлекать к себе слишком много внимания, тогда сделайте в выбор оранжевого цвета. Не забудьте об аксессуарах. Желательно, чтобы они были из металла.

Дева

Астрологи советуют Девам подчеркнуть их строгую натуру. Для этого идеально подойдет стильное платье белого цвета. Другой вариант – пастельные оттенки. Например, желтые, зеленые или голубые.

Весы

Воздушному знаку в новогоднюю ночь нужно блистать в светло-голубом или нежно-розовом цвете. Наденьте юбку из струящейся и легкой ткани.

Скорпион

Красный цвет – табу, помните об этом. Иначе весь год будете страдать от последствий своего выбора. Для представителей знака идеальным вариантом станет платье коричневого или оранжевого цвета.

Стрелец

Стрельцам стоит отдавать предпочтение белым, синем и фиолетовым цветам. Также важно, чтобы фасон был удобным, но при этом не слишком скучным.

Козерог

Любящим выделяться из толпы Козерогам нужно подумать о наряде заранее. Если хотите, чтобы все взгляды были прикованы только к вам, то празднуйте Новый год в костюме или юбке. Вам отлично подойдут серебристые, голубые цвета.

Водолей

У Водолеев наряд должен быть белого, синего или голубого цвета. Костюм цвета шампанского подчеркнет благородную натуру представителей знака.

Рыбы

Романтичным Рыбам рекомендуется выбрать светло-розовые или нежно-зеленые наряды. А платья и костюмы темных цветов разгневают Тигра.

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