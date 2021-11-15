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До наступления Нового года остается все меньше времени, поэтому пора задуматься о том, в каком наряде провести праздничную ночь. 2022 – год Водяного Тигра. Хищнику понравятся голубые, темно-синие и черные оттенки. Однако не забывайте учитывать другие особенности.
Идеальным вариантом для Овнов стало бы красное платье. Но этот цвет Тигр не оценит. Сделайте выбор в пользу более приглушенных оттенков: вишневых или оранжевых.
Представителям земного знака зодиака новогоднюю ночь лучше провести в костюмах или платьях светлых цветов: белого, молочного. Также подойдут наряды зеленых или кофейных оттенков.
Близнецам астрологи советуют остановиться на желтом цвете, который подчеркнет их жизнерадостность и общительность. Но учитывайте, что слишком откровенный наряд Тигр вряд ли оценит.
Представителям этого знака следует выбирать серую или серебристую одежду. Дополнить образ можно с помощью блестящей маски или яркого макияжа.
Натуру Львов подчеркнет золотой наряд. Если не хотите привлекать к себе слишком много внимания, тогда сделайте в выбор оранжевого цвета. Не забудьте об аксессуарах. Желательно, чтобы они были из металла.
Астрологи советуют Девам подчеркнуть их строгую натуру. Для этого идеально подойдет стильное платье белого цвета. Другой вариант – пастельные оттенки. Например, желтые, зеленые или голубые.
Воздушному знаку в новогоднюю ночь нужно блистать в светло-голубом или нежно-розовом цвете. Наденьте юбку из струящейся и легкой ткани.
Красный цвет – табу, помните об этом. Иначе весь год будете страдать от последствий своего выбора. Для представителей знака идеальным вариантом станет платье коричневого или оранжевого цвета.
Стрельцам стоит отдавать предпочтение белым, синем и фиолетовым цветам. Также важно, чтобы фасон был удобным, но при этом не слишком скучным.
Любящим выделяться из толпы Козерогам нужно подумать о наряде заранее. Если хотите, чтобы все взгляды были прикованы только к вам, то празднуйте Новый год в костюме или юбке. Вам отлично подойдут серебристые, голубые цвета.
У Водолеев наряд должен быть белого, синего или голубого цвета. Костюм цвета шампанского подчеркнет благородную натуру представителей знака.
Романтичным Рыбам рекомендуется выбрать светло-розовые или нежно-зеленые наряды. А платья и костюмы темных цветов разгневают Тигра.
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