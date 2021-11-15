Важно проявить настойчивость и целеустремленность, и тогда фортуна одарит самой лучезарной улыбкой

Астропсихолог Иван Буркот перечислил знаки зодиака, у которых в 2022 году начнется белая полоса. Удача будет сопутствовать лишь пяти представителям звездных домов.

Тельцы

На первом месте в списке счастливчиков оказались Тельцы. Они смогут не только воплотить поставленные перед собой цели, но и добиться успехов на личном фронте. В том случае, если представители этого знака зодиака проявят настойчивость, то результат проделанной ими работы превзойдет все ожидания.

Львы

2022 год благоприятен и для Львов. Рожденные под этим созвездием люди получат шанс проявить себя с лучшей стороны. Кроме того, как утверждает Буркот, у многих получится реализовать заветные мечты, передает "Пятый канал".

Стрельцы

В новом году Стрельцы станут любимчиками фортуны. Они добьются многого, при этом прикладывая минимум усилий. Чтобы в полной мере испытать на себе позитивное влияние звезд, им необходимо до конца идти к своим целям. Отступать и сдаваться ни в коем случае нельзя.

Козероги

Козерогам тоже будет улыбаться удача. Однако для этого придется приложить немало усилий. Ожидать, что все достанется вам за просто так, не стоит. Придется много трудиться и преодолевать различные трудности. Тот, кто не сойдет с намеченного пути, в итоге сорвет большой куш.

Овны

Упорство и решительность – два "ключа" к успеху Овнов. Чтобы расположить к себе фортуну, важно быть настойчивыми и не пренебрегать моральными ценностями. Не стоит сидеть сложа руки в ожидании каких-либо перемен.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, для которых 2022 год станет удачным в финансовом плане.