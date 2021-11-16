Некоторым крайне сложно добиться поставленных целей

Иногда создается такое впечатление, что одни люди являются любимцами фортуны, а другим, наоборот, удача улыбается крайне редко. А вот пять представителей зодиакального круга постоянно сопровождает невезение.

1. Водолеи

Самыми невезучими оказались Водолеи. Их чрезмерная эмоциональность доставляет много проблем. Люди, рожденные под этим созвездием, склонны переживать из-за любого пустяка. Даже когда речь идет о каком-то простом деле, Водолеи будут выстраивать стратегии, продумывая каждый свой шаг. Чтобы жизнь стала проще, им необходимо перестать принимать все близко к сердцу.

2. Раки

Раки часто принимают спонтанные решения, отказываясь взвешивать все "за" и "против". Они уверены, что из любой неоднозначной ситуации выйдут победителями. Однако необоснованный риск становится причиной большого количества трудностей.

3. Весы

Весы не любят рисковать. Они предпочитают идти по проторенной дорожке. Перспектива выйти из зоны комфорта кажется представителям этого знака зодиака пугающей. Именно нежелание пробовать что-то новое и необычное лишает их возможности вытянуть счастливый билет.

4. Тельцы

Тельцы не из тех, кому сопутствует удача в финансовом плане. Они редко выигрывают и получают от начальства какие-либо надбавки. По этой причине азартные игры находятся у Тельцов в "черном списке".

5. Козероги

Последнее место в этом рейтинге невезучих достается Козерогам. Поставленных целей представители этого знака зодиака добиваются только благодаря трудолюбию и целеустремленности. Никакого покровительства со стороны фортуны они не ощущают.

Ранее "Утро.News" рассказало, какие вещи нельзя выбрасывать, чтобы не спугнуть удачу.