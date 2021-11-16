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16 ноября православные вспоминают преподобную Анну Всеволодовну. Она была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича и сестрой Владимира Мономаха.
Всеволод Ярославович основал для наследницы женский Андреевский монастырь. Анна стала его первой игуменьей.
По данным некоторых историков, преподобная стала основательницей первой в Европе школы для девочек. Там воспитанниц обучали письму, пению и различным ремеслам.
Представительницы прекрасного пола 16 ноября занимались рукоделием. В соответствии с суеверием, таким образом можно было привлечь к себе благополучие.
В этот день крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности. Они верили, что на Анну за окном бродит нечистая сила.
Хозяйки использовали в готовке замороженные ягоды. Их использовали в качестве начинки к пирогам. Кроме того, из плодов варили компоты.
В этот день не стоит жаловаться на свою судьбу. Считается, что тот, кто будет рассказывать о каких-то личных проблемах, притянет к себе еще больше неприятностей.
В первой половине дня нежелательно слишком много говорить. Наши предки верили, что от болтливого человека могут отвернуться окружающие.
Супругам ни в коем случае нельзя выяснять отношения 16 ноября. В противном случае произойдет серьезный конфликт, который может завершиться разводом.
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