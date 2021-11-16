Во вторник нежелательно жаловаться на свою жизнь

16 ноября православные вспоминают преподобную Анну Всеволодовну. Она была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича и сестрой Владимира Мономаха.

Всеволод Ярославович основал для наследницы женский Андреевский монастырь. Анна стала его первой игуменьей.

По данным некоторых историков, преподобная стала основательницей первой в Европе школы для девочек. Там воспитанниц обучали письму, пению и различным ремеслам.

Традиции и обычаи в день Анны Холодной

Представительницы прекрасного пола 16 ноября занимались рукоделием. В соответствии с суеверием, таким образом можно было привлечь к себе благополучие.

В этот день крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности. Они верили, что на Анну за окном бродит нечистая сила.

Хозяйки использовали в готовке замороженные ягоды. Их использовали в качестве начинки к пирогам. Кроме того, из плодов варили компоты.

Что нельзя делать 16 ноября

В этот день не стоит жаловаться на свою судьбу. Считается, что тот, кто будет рассказывать о каких-то личных проблемах, притянет к себе еще больше неприятностей.

В первой половине дня нежелательно слишком много говорить. Наши предки верили, что от болтливого человека могут отвернуться окружающие.

Супругам ни в коем случае нельзя выяснять отношения 16 ноября. В противном случае произойдет серьезный конфликт, который может завершиться разводом.

Приметы на 16 ноября

На Анну пошел снег – к морозной зиме.

16 ноября подул теплый ветер – в скором времени установится пасмурная и дождливая погода.

Снег идет крупными хлопьями – зима обещает быть теплой.

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