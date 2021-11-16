Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
17 ноября православная церковь чтит память пресвитера Ермия и епископа Никандра. Они считались учениками апостола Петра, которые не отреклись от веры во времена гонений.
На Руси 17 ноября считался днем, когда особую опасность представляет нечистая сила. Зло приходило в дома, чтобы украсть дрова и огонь. Из-за этого, как правило, в Еремин день стояла плохая погода.
Наши предки старались никуда не выходить из дома. Девушки, например, занимались рукоделием, готовили ужин на всю семью, а вечером садились за гадание.
Защитить дом от нечисти поможет подкова или шкура змеи, которую она сбросила во время линьки.
Ранее "Утро.Ньюс" писало о самых невезучих знаках зодиака.
В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты
Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей