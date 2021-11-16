К новым делам лучше приступить в другое время

17 ноября православная церковь чтит память пресвитера Ермия и епископа Никандра. Они считались учениками апостола Петра, которые не отреклись от веры во времена гонений.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Еремин день

На Руси 17 ноября считался днем, когда особую опасность представляет нечистая сила. Зло приходило в дома, чтобы украсть дрова и огонь. Из-за этого, как правило, в Еремин день стояла плохая погода.

Наши предки старались никуда не выходить из дома. Девушки, например, занимались рукоделием, готовили ужин на всю семью, а вечером садились за гадание.

Защитить дом от нечисти поможет подкова или шкура змеи, которую она сбросила во время линьки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 НОЯБРЯ

Запрещалось что-либо выносить из дома, иначе беды не избежать.

17 ноября не рекомендуется брать что-либо взаймы. Давать в долг тоже не стоит, потому что можно отдать свою удачу просящему.

Лениться в Еремин день – плохая идея, поэтому найдите, чем заняться. Надолго из дома лучше не выходить, так что можно заняться уборкой или другими домашними заботами.

С осторожностью относитесь к незнакомцам.

Свадьбу также стоит перенести на другой день.

Если хотите, чтобы на работе все было хорошо, тогда не начинайте никаких новых дел 17 ноября.

ПРИМЕТЫ НА 17 НОЯБРЯ

Много снега выпало – год следующий урожайным будет.

На небе много кучерявых облаков – ждите холодов.

Морозный ветер обещает, что предстоящая зима будет снежной.

Вороны каркают – дожди нагрянут.

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