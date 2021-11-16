Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день
Фото: Patrick Pleul / ZB / www.globallookpress.com
К новым делам лучше приступить в другое время

17 ноября православная церковь чтит память пресвитера Ермия и епископа Никандра. Они считались учениками апостола Петра, которые не отреклись от веры во времена гонений. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Еремин день 

На Руси 17 ноября считался днем, когда особую опасность представляет нечистая сила. Зло приходило в дома, чтобы украсть дрова и огонь. Из-за этого, как правило, в Еремин день стояла плохая погода. 

Наши предки старались никуда не выходить из дома. Девушки, например, занимались рукоделием, готовили ужин на всю семью, а вечером садились за гадание. 

Защитить дом от нечисти поможет подкова или шкура змеи, которую она сбросила во время линьки. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 НОЯБРЯ

  • Запрещалось что-либо выносить из дома, иначе беды не избежать. 
  • 17 ноября не рекомендуется брать что-либо взаймы. Давать в долг тоже не стоит, потому что можно отдать свою удачу просящему. 
  • Лениться в Еремин день – плохая идея, поэтому найдите, чем заняться. Надолго из дома лучше не выходить, так что можно заняться уборкой или другими домашними заботами. 
  • С осторожностью относитесь к незнакомцам. 
  • Свадьбу также стоит перенести на другой день. 
  • Если хотите, чтобы на работе все было хорошо, тогда не начинайте никаких новых дел 17 ноября. 

ПРИМЕТЫ НА 17 НОЯБРЯ

  • Много снега выпало – год следующий урожайным будет.
  • На небе много кучерявых облаков – ждите холодов. 
  • Морозный ветер обещает, что предстоящая зима будет снежной. 
  • Вороны каркают – дожди нагрянут. 

Ранее "Утро.Ньюс" писало о самых невезучих знаках зодиака. 


Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Поляки включили водометы против мигрантов при минусовой температуре

В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты

Лукашенко ответил на угрозу Польши закрыть границу

Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей