Желательно до 31 декабря раздать все долги

Символом 2022 года является Голубой Водяной Тигр. Считается, что если соблюсти некоторые приметы в новогоднюю ночь, то можно добиться покровительства хищника. Так, например, с 31 декабря на 1 января все желающие способны привлечь к себе финансовое благополучие.

Есть несколько простых правил:

1. Чтобы деньги всегда водились в семье, необходимо в новогоднюю ночь положить в кошелек каждого домочадца по крупной купюре.

2. Если вы хотите, чтобы на протяжении всего года в доме царило денежное благополучие, обставьте праздничный стол большим количеством вкусных блюд.

3. Важно помнить, что Водяной Тигр не любит бесполезные вещи. Поэтому подарки близким и друзьям стоит выбирать, учитывая данный нюанс. Это значит, что не нужно покупать различные безделушки и одноразовые товары.

4. Желательно до 31 декабря раздать все долги. Кроме того, попросите тех, кто занимал у вас деньги, по возможности вернуть их до конца месяца.

5. Чтобы открыть денежные потоки и притянуть к себе удачу, положите листики мяты в каждый угол жилища. Запах данного растения привлечет главный символ 2022 года.

6. Повесьте на елку несколько денежных купюр, и тогда о проблемах с финансами можно будет забыть. По крайней мере, так гласит суеверие.

7. Тот, кто 1 января совершит выгодную покупку (например, получит большую скидку), обеспечит себе безбедное будущее.

8. В соответствии с новогодней приметой, человек, который случайно порежется во время готовки, будет богатым и счастливым.

Ранее "Утро.News" рассказало, в чем встречать год Тигра согласно знаку зодиака.