В четверг нежелательно заключать серьезные сделки

18 ноября – день памяти святого Ионы. Он был архиепископом Великоновгородским и Псковским.

Святой родился в Новгороде в конце 16 века. Его родители скончались, когда он еще был ребенком. Оставшегося сиротой мальчика приютила вдова Наталья Медоварцева. Женщина растила Иону как своего родного сына.

В 18 лет Иона решил связать свою жизнь с Богом. Он ушел в Отенскую пустыню, где стал отшельником. Все свое время святой посвящал молитвам.

Спустя некоторое время он открыл в Новгороде приют для бедных и сирот. Архиепископ обладал даром чудотворения – исцелял больных и помогал нуждающимся.

Традиции и обычаи в день Ионы

К этому дню крестьяне завершали сбор редьки. Из данного овоща хозяйки готовили различные блюда.

Незамужние девушки 18 ноября обращались к Ионе. У него просили помощи в делах сердечных. Считалось, что святой может свести представительницу прекрасного пола с хорошим избранником.

Что нельзя делать 18 ноября

В этот день не стоит принимать серьезные решения, а также заключать важные сделки. Избежать ошибок и проблем вряд ли получится.

Нежелательно на Иону поднимать с пола или с земли вещи другого человека. Как гласит суеверие, велик риск взять на себя чужую негативную энергетику.

18 ноября лучше отказаться от крупных покупок. Приобретенные товары не сослужат вам хорошую службу.

Приметы на 18 ноября

На Иону выпало много снега – зима будет снежной.

Луна окутана дымкой – к ненастью.

К утру образовалось много инея – ждите потепление.

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