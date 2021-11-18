У многих появится шанс воплотить мечты в реальность

Многие мечтают о том, чтобы 2021 год поскорее закончился. В нем было много негативных моментов – обострение ситуации с коронавирусом, рекорды по смертности, ухудшение отношений с некоторыми странами и так далее. Остается надеяться на то, что новый год станет более удачным во всех планах. Астролог Тиана Атлас рассказала, как запрограммировать себя на успех.

По словам эксперта по звездам, нужно начать действовать уже в первой половине января. Для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, у россиян есть 12 дней.

1 января – отличный день для того, чтобы определиться, в каком направлении вы хотите двигаться. В этот день стоит разобраться в своих желаниях и проанализировать собственные возможности.

2 января можно загадывать желания, связанные с финансовым благополучием. Благодаря влиянию новолуния многое удастся воплотить в жизнь.

3 января астролог посоветовала задуматься о том, какие страны вы хотели бы посетить. На следующий день желательно провести время с близкими, чтобы отношения в семье были максимально гармоничными.

5 января стоит уделить как можно больше внимания своей второй половинке. Кроме того, положительно отразится на фортуне и времяпровождение с детьми.

6 января – день, когда необходимо заняться здоровьем. 7 числа одинокие представители зодиакального круга могут встретить свою любовь. Для этого всего лишь нужно составить портрет идеального партнера.

8 января у многих появится шанс поправить свое материальное положение. 9 января опять можно помечтать о путешествиях и проработать маршруты, передает "Пятый канал".

10 января важно проявить себя в карьерном плане. Не сидите сложа руки, и тогда удача вам улыбнется. 11 января не исключены знакомства с интересными людьми.

12 число подходит для того, чтобы поправить свое здоровье. Организм скажет вам спасибо, если вы решите устроить разгрузочный день.