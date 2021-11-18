Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла Ледостава

Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла Ледостава
Фото: Роман Денисов / Global Look Press / www.globallookpress.com
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В пятницу нежелательно брать деньги в долг

19 ноября православные чтят память епископа Павла Исповедника. Он появился на свет в Фессалониках.

После смерти святителя Александра Павел был избран константинопольским архиепископом. Однако спустя некоторое время Исповедник был изгнан из города по приказу императора Констанция. Его место занял Евсевий Никомидийский.

Павел нашел приют в Риме. Когда Никомидийский скончался, Павел вернулся в Константинополь. К сожалению, власть не захотела оставить архиепископа в покое, и он снова был вынужден покинуть город.

Так продолжалось несколько раз. В 350 году, когда Исповедник совершал Божественную литургию, на него напали последователи арианства. Павел принял мученическую смерть. На данный момент его мощи находятся в Венеции.

Также 19 ноября вспоминают Варлаама Хутынского, который основал Спасо-Преображенский Хутынский монастырь.

Традиции и обычаи в день Павла Ледостава

Крестьяне считали, что с этого дня лед на реках становится настолько крепким, что не тает до весны. Отсюда народное название дня – "Ледостав".

Многие мужчины начинали готовиться к зимней рыбалке. Они доставали из сарая снасти и проверяли, чтобы в них не было никаких дефектов.

Было принято кидать в воду лакомства, чтобы задобрить Водяного и обеспечить себя богатым уловом.  

Что нельзя делать 19 ноября

В день Павла Ледостава не стоит брать деньги в долг. В противном случае могут появиться серьезные финансовые проблемы.

19 ноября ни в коем случае нельзя грубо относиться к домашним животным – кричать или поднимать на них руку. Тот, кто ослушается, навлечет на себя неприятности.

Представители мужского пола не должны возвращаться домой с пустыми руками.

Приметы на 19 ноября

  • 19 ноября установилась безветренная погода – в скором времени похолодает.
  • На заре небо окрасилось в алый цвет – к осадкам.
  • Звездное небо на Павла предвещает заморозки. 

Ранее астролог Тиана Атлас назвала наиболее удачные дни в 2022 году, когда можно изменить свою жизнь в лучшую сторону. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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