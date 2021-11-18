Прилетит бумеранг из прошлого: что сулит коридор затмений

Прилетит бумеранг из прошлого: что сулит коридор затмений
Фото: pixabay.com
Важно сделать правильные выводы, и тогда жизнь заиграет яркими красками

С 19 ноября начинается астрологическое явление под названием "коридор затмений". Человечество будет находиться под его влиянием вплоть до 4 декабря. Астролог Алена Никольская рассказала, как следует вести себя в этот период времени, чтобы не отпугнуть фортуну.

По словам эксперта по звездам, многим придется расплачиваться за старые ошибки, передает "Пятый канал".

"Коридор затмений – это очень важный период, когда наши жизнь, судьба и карма призывают нас к ответу", – отметила Никольская.

Негативное влияние явления в большей мере ощутят те, кто копил в своей душе обиды и скрывал настоящие чувства. Некоторых настигнет бумеранг прошлого, из-за чего придется пересматривать свои ценности и правильно расставлять приоритеты.

Астролог акцентировала внимание на том, что коридор затмений проходит по так называемой оси катастроф. Это значит, что в период с 19 ноября по 4 декабря не исключены серьезные конфликты (как в глобальном, так и личном планах), нервные срывы, а также разрыв отношений.

Однако не стоит впадать в панику. Если человек признает собственные ошибки, то получит шанс изменить обстоятельства в лучшую сторону. Важно сделать правильные выводы, и тогда жизнь заиграет яркими красками.

Никольская посоветовала перестать цепляться за старые обиды. Отпустив ситуацию и сгладив все острые углы, вы привлечете к себе удачу и благополучие. 

Ранее астрологи назвали пять самых неудачливых знаков зодиака. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

"Белавиа" выводят из-под санкций ЕС: "тревожную новость" сообщил глава МИД Литвы

Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса

Польша может ввести войска на территорию Белоруссии - Ищенко

Перед Лукашенко стоят сразу две угрозы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей