Важно сделать правильные выводы, и тогда жизнь заиграет яркими красками

С 19 ноября начинается астрологическое явление под названием "коридор затмений". Человечество будет находиться под его влиянием вплоть до 4 декабря. Астролог Алена Никольская рассказала, как следует вести себя в этот период времени, чтобы не отпугнуть фортуну.

По словам эксперта по звездам, многим придется расплачиваться за старые ошибки, передает "Пятый канал".

"Коридор затмений – это очень важный период, когда наши жизнь, судьба и карма призывают нас к ответу", – отметила Никольская.

Негативное влияние явления в большей мере ощутят те, кто копил в своей душе обиды и скрывал настоящие чувства. Некоторых настигнет бумеранг прошлого, из-за чего придется пересматривать свои ценности и правильно расставлять приоритеты.

Астролог акцентировала внимание на том, что коридор затмений проходит по так называемой оси катастроф. Это значит, что в период с 19 ноября по 4 декабря не исключены серьезные конфликты (как в глобальном, так и личном планах), нервные срывы, а также разрыв отношений.

Однако не стоит впадать в панику. Если человек признает собственные ошибки, то получит шанс изменить обстоятельства в лучшую сторону. Важно сделать правильные выводы, и тогда жизнь заиграет яркими красками.

Никольская посоветовала перестать цепляться за старые обиды. Отпустив ситуацию и сгладив все острые углы, вы привлечете к себе удачу и благополучие.

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