Кому повезет с деньгами в декабре: названы три знака зодиака-счастливчика

Кому повезет с деньгами в декабре: названы три знака зодиака-счастливчика
Фото: Egmont Strigl / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Далеко не всем улыбнется финансовая фортуна

Тяжелый кризисный год серьезно подпортил материальное положение многих россиян. Скоро все будут праздновать новогоднее торжество, а значит деньги точно понадобятся. Астрологи рассказали, кого обойдут стороной финансовые проблемы. Представители нескольких зодиакальных домов должны разбогатеть уже в этом декабре.

Дева

Звезды обещают Девам появление влиятельного покровителя, который возьмет на себя решение большей части бытовых проблем. Для того чтобы не спугнуть свою удачу, представителям этого зодиакального круга нужно быть максимально открытыми к новым знакомствам. Также возможна неожиданная премия или дорогой подарок.

Водолей

Декабрь 2021 года станет очень удачным для представителей этого знака зодиака. Звезды будут благоволить Водолеям во всех финансовых вопросах. Возможно, они получат неожиданную премию или даже выиграют в лотерею. Также намечаются серьезные изменения в карьере. Наконец-то заслуги Водолеев оценят по достоинству.

Рыбы

Рыбы также могут рассчитывать на позитивные перемены на работе. Возможно, им увеличат зарплату или повысят в должности. Также представителей этого зодиакального дома ждут дорогостоящие подарки в конце месяца. В целом, декабрь станет прекрасным стартом для новых деловых начинании.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, под какими знаками зодиака рождаются лидеры.

Ольга ФЕДОРОВА
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