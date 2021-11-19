Помните о нескольких поверьях, с которыми нужно отмечать праздник

Чем больше мы получаем различных прогнозов на будущее, тем чаще видим вокруг себя изменения в жизни. Крайне важно подмечать не только хорошее, но и плохое. Так мы сможем уберечь себя и других от возможных неприятностей. Чтобы Новый год запомнился радостным, необходимо помнить о следующих "не".

Нельзя сохранять долги

Постарайтесь успеть отдать все долги, чтобы к 31 декабря не было ни кредитов, ни прочих задолженностей. По примете, если долг будет возвращен только 1 января, то весь год вы проведете в расплатах. А заработанные средства зачастую стоят подорванного здоровья и нервов.

Не выносите мусор в новогоднюю ночь

Да, этим благороднейшим делом лучше заняться после новогодней вечеринки. Считается, что очищенный мусорный бак в разгар праздника лишит вас благополучия.

Нельзя делать одолжения

Не стоит одалживать по доброте душевной на Новый год что-то, что связано с огнем. В старину старались не давать сам огонь из печи. Теперь под табу оказались спички с зажигалками.

Нетронутое шампанское

Если бьют куранты, бокал должен быть полностью осушен. Иначе никак. Выпитое до дна шампанское – к удаче, к крепкой любви в новом году.

Забудьте о тяжелой работе

Серьезный физический труд 1 января лучше всего оставить в стороне на день. По крайней мере, никто не умрет, если перенести эти хлопоты на сутки. Не усердствуйте, вытирая пыль и подметая полы.

Пустые карманы

Встречать Новый год обязательно нужно хотя бы с минимальными сбережениями. Делается это, чтобы избежать несчастья – в противном случае можно остаться в нужде на целых двенадцать месяцев. Не встречайте год Тигра с пустым кошельком.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя дарить близким и друзьям в год Тигра.