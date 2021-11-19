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20 ноября православные чтят память святого Федота Анкирского, который помогал христианам и не отрекся от веры во время гонений.
На Руси 20 ноября считали днем Федота Ледостава. Это было связано с тем, что зима постепенно начинала вступать в свои права, поэтому реки и озера продолжал покрываться льдом.
Федота считали также покровителем матерей. Беременные женщины обязательно просили святого о легких родах. Также было принято заниматься рукоделием. Особенно поощрялась готовка.
Мужчины же в Федотов день отправлялись на рыбалку. Улов же было принято отдавать врагу или соседу, чтобы рыба всю зиму ловилась.
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