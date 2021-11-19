В эту субботу постарайтесь ни с кем не конфликтовать

20 ноября православные чтят память святого Федота Анкирского, который помогал христианам и не отрекся от веры во время гонений.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В Федотов ДЕНЬ

На Руси 20 ноября считали днем Федота Ледостава. Это было связано с тем, что зима постепенно начинала вступать в свои права, поэтому реки и озера продолжал покрываться льдом.

Федота считали также покровителем матерей. Беременные женщины обязательно просили святого о легких родах. Также было принято заниматься рукоделием. Особенно поощрялась готовка.

Мужчины же в Федотов день отправлялись на рыбалку. Улов же было принято отдавать врагу или соседу, чтобы рыба всю зиму ловилась.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 НОЯБРЯ

Беременным девушкам не рекомендовалось куда-то ходить, потому что можно было упасть, так как на дорогах гололедица.

Будущим мамам также запрещалось лениться, иначе ребенок таким же будет.

Нельзя было ругаться, конфликтовать и сквернословить.

Запрещалось 20 ноября вязать. Обычно в этот день женщины ткали и пряли.





ПРИМЕТЫ НА 20 НОЯБРЯ

Лед на реках и озерах – к скорому наступлению зимы.

Гололед говорил о затяжных морозах.

Если 20 ноября много снега выпало, тогда в следующем году урожай хороший будет.

Петухи дольше обычного поют – к потеплению.

Ранее стали известны наиболее удачные дни в 2022 году, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

