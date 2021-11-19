Приметы на 20 ноября: что нельзя делать в Федотов день

Приметы на 20 ноября: что нельзя делать в Федотов день
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эту субботу постарайтесь ни с кем не конфликтовать

20 ноября православные чтят память святого Федота Анкирского, который помогал христианам и не отрекся от веры во время гонений. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В Федотов ДЕНЬ

На Руси 20 ноября считали днем Федота Ледостава. Это было связано с тем, что зима постепенно начинала вступать в свои права, поэтому реки и озера продолжал покрываться льдом. 

Федота считали также покровителем матерей. Беременные женщины обязательно просили святого о легких родах. Также было принято заниматься рукоделием. Особенно поощрялась готовка. 

Мужчины же в Федотов день отправлялись на рыбалку. Улов же было принято отдавать врагу или соседу, чтобы рыба всю зиму ловилась. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 НОЯБРЯ

  • Беременным девушкам не рекомендовалось куда-то ходить, потому что можно было упасть, так как на дорогах гололедица. 
  • Будущим мамам также запрещалось лениться, иначе ребенок таким же будет. 
  • Нельзя было ругаться, конфликтовать и сквернословить. 
  • Запрещалось 20 ноября вязать. Обычно в этот день женщины ткали и пряли. 


ПРИМЕТЫ НА 20 НОЯБРЯ

  • Лед на реках и озерах – к скорому наступлению зимы. 
  • Гололед говорил о затяжных морозах. 
  • Если 20 ноября много снега выпало, тогда в следующем году урожай хороший будет. 
  • Петухи дольше обычного поют – к потеплению. 

Ранее стали известны наиболее удачные дни в 2022 году, которые помогут изменить жизнь к лучшему. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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