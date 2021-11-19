Гороскоп на 20 ноября 2021 года

Гороскоп на 20 ноября 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

Для многих представителей зодиакального круга день выдастся напряженным. Велик риск попасть в плен собственных иллюзий. Некоторые будут намеренно игнорировать возникающие проблемы, не желая принимать какие-либо важные решения.

Овен

20 ноября на пути Овнов могут встретиться интересные люди. Кто-то найдет новых друзей, а кто-то – свою вторую половинку. Отношения внутри семьи будут гармоничными, так что воспользуйтесь возможностью провести как можно больше времени с родными.

Телец

В субботу Тельцов ждут финансовые трудности. Велик риск попасться на крючок мошенников. Прежде чем проводить серьезные операции с деньгами, обязательно перепроверьте все данные. День не очень подходит для налаживания отношений с окружающими.

Близнецы

Чтобы принять важное решение, Близнецам нужно слушать свое сердце. Не стоит делать что-либо через силу. Вторая половина дня отлично подходит для отдыха. Проведите время в компании близких и друзей – это поможет отвлечься от повседневных забот.

Рак

20 ноября Ракам желательно завершить старые дела. Откладывать их в долгий ящик больше нет возможности. Не бойтесь обращаться за помощью к знающим людям – своими советами они направят вас на правильный путь.

Лев

В этот день во Львах пробудится сильное желание изменить свою жизнь в лучшую сторону. Пришла пора действовать. Сядьте и подумайте, каких перемен вы хотите больше всего. Астрологи советуют в субботу отказаться от алкоголя.

Дева

В одиночку Девы вряд ли справятся с накопившимися делами. Без помощи близких вам не обойтись. При этом не стоит себя перегружать – велик риск подорвать здоровье. Никуда не спешите и спокойно выполняйте свои обязанности.

Весы

20.11.21 – неудачный день для покупок. Приобретенные вещи вряд ли сослужат Весам хорошую службу. В целом суббота обещает быть спокойной. Серьезные трудности и расстройства будут обходить вас стороной.

Скорпион

Скорпионам важно держать свои эмоции под контролем. Споры и конфликты выбьют вас из колеи, а также испортят настроение. Уделите время общению с друзьями. Из-за работы вы отодвинули близких вам людей на второй план.

Стрелец

День обещает Стрельцам полезные знакомства. Не исключены заманчивые предложения, благодаря которым вам удастся улучшить свое финансовое состояние. Вечер – отличное время для посиделок в кругу семьи.

Козерог

Козероги смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Жалеть о потраченных деньгах точно не стоит. Если у вас возникнут какие-то трудности, родные и друзья сразу же предложат вам свою помощь.

Водолей

Водолеев ждет насыщенный день. Возможны приятные сюрпризы и новые знакомства. Звезды предупреждают – скорее всего вам придется поменять свои планы из-за некоторых обстоятельств. Однако это не отразится на вашем настроении.

Рыбы

В этот день Рыбы смогут завершить дела, которое долгое время не давали покоя. Не исключены разногласия с коллегами или членами семьи. К счастью, вам удастся быстро сгладить все острые углы и найти компромисс. 

Ранее "Утро.News" рассказало, каким знакам зодиака повезет с деньгами в декабре. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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