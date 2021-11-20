Общие черты проявляются в поведенческих особенностях

Эксперты по звездам рассказали, какие животные больше всего подходят тому или иному знаку зодиака. У каждого представителя звездного дома имеется связь с каким-либо зверем.

Овен

Тотемным животным Овнов является волк. Их объединяет стремление быть впереди всех, вести окружающих за собой.

Телец

Тельцы имеют много общего с лисами. Они такие же стремительные и активные. В случае приближения опасности и те, и другие готовы показать зубы.

Близнецы

Тотемное животное Близнецов – чайка. Данная птица символизирует свободу действий, которой так дорожат представители этого знака зодиака.

Рак

Раки имеют особую связь с собаками. Они такие же преданные, как и четвероногие. Рожденные под этим знаком зодиака обожают находиться в компании. Так они чувствуют себя наиболее защищенными.

Лев

Львы имеют много общего с кошками. И те, и другие – независимые и гордые существа. Они не любят идти у кого-то на поводу.

Дева

Девам больше всего подходит слон. Данное животное сильное и умное. Эти качества как раз ярко раскрываются в людях, рожденных в период с 22 августа по 23 сентября.

Весы

Весы такие же храбрые и независимые, как и орлы. Они не любят, когда кто-то учит их жизни.

Скорпион

Скорпионы обожают быть в центре внимания. Поэтому их тотемное животное – это павлин.

Стрелец

Стрельцы, как и лошади, готовы преодолевать любые препятствия. Они не любят загонять себя в рамки.

Козерог

У Козерогов много общего с оленями. Поначалу представители этого знака зодиака могут быть пугливыми – особенно если речь идет о новых знакомствах. Однако когда они привыкнут к человеку, то покажут себя во всей красе.

Водолей

Тотемное животное Водолеев – сова. Они отличаются непредсказуемостью и нежеланием зависеть от чьего-либо мнения.

Рыбы

Рыбам больше всего подходит дельфин. Рожденные под этим знаком зодиака очень глубокие и интересные личности, передает Wday.ru.