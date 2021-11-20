Этот праздник считался одним из самых сытных – его отмечают в преддверии Рождественского поста

В Михайлов день народ по традиции веселился и устраивал настоящие пиры.



Что можно делать

Перед наступлением Рождественского поста наши предки старались как следует отдохнуть и готовили обильные угощения. К этому времени заканчивались все полевые работы, а впереди ждала долгая холодная зима. По народным приметам, чем богаче был накрыт стол, тем больше шансов на удачу и достаток в доме.

Готовили много мясных блюд, часто подавали холодец. По традиции звали в гости всех друзей и родных.

В Михайлов день также принято было варить пиво.

Не забывали наши предки и о домовых. Для них тоже готовили угощение и оставляли в хлеву и в доме, чтобы задобрить.

Что нельзя делать 21 ноября

Дурной приметой считалось в этот день мыть голову. Суеверные говорили, что так можно лишиться рассудка.

Хозяйки в Михайлов день не рукодельничали. Если в это время шить или ткать, можно навлечь на дом беду.

Наши предки старались не ругаться в этот день и избегать любых споров.

Если вам приснится что-то хорошее, нельзя рассказывать никому, иначе сон не сбудется.

Приметы на Михайлов день

Если день выдался ясный, значит, скоро ударят морозы.

Мокрый снег предвещает обильные дожди весной.

Снегопад 21 ноября также говорит о том, что Пасха тоже будет снежной.