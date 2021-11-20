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В Михайлов день народ по традиции веселился и устраивал
настоящие пиры.
Перед наступлением Рождественского поста наши предки старались как следует отдохнуть и готовили обильные угощения. К этому времени заканчивались все полевые работы, а впереди ждала долгая холодная зима. По народным приметам, чем богаче был накрыт стол, тем больше шансов на удачу и достаток в доме.
Готовили много мясных блюд, часто подавали холодец. По традиции звали в гости всех друзей и родных.
В Михайлов день также принято было варить пиво.
Не забывали наши предки и о домовых. Для них тоже готовили угощение и оставляли в хлеву и в доме, чтобы задобрить.
Если день выдался ясный, значит, скоро ударят морозы.
Мокрый снег предвещает обильные дожди весной.
Снегопад 21 ноября также говорит о том, что Пасха тоже будет снежной.
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