Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в Михайлов день

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в Михайлов день
Фото: pixabay.com
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Этот праздник считался одним из самых сытных – его отмечают в преддверии Рождественского поста

В Михайлов день народ по традиции веселился и устраивал настоящие пиры.

Что можно делать

Перед наступлением Рождественского поста наши предки старались как следует отдохнуть и готовили обильные угощения. К этому времени заканчивались все полевые работы, а впереди ждала долгая холодная зима. По народным приметам, чем богаче был накрыт стол, тем больше шансов на удачу и достаток в доме.

Готовили много мясных блюд, часто подавали холодец. По традиции звали в гости всех друзей и родных.

В Михайлов день также принято было варить пиво.

Не забывали наши предки и о домовых. Для них тоже готовили угощение и оставляли в хлеву и в доме, чтобы задобрить.

Что нельзя делать 21 ноября

  • Дурной приметой считалось в этот день мыть голову. Суеверные говорили, что так можно лишиться рассудка.
  • Хозяйки в Михайлов день не рукодельничали. Если в это время шить или ткать, можно навлечь на дом беду.
  • Наши предки старались не ругаться в этот день и избегать любых споров.
  • Если вам приснится что-то хорошее, нельзя рассказывать никому, иначе сон не сбудется.

Приметы на Михайлов день

Если день выдался ясный, значит, скоро ударят морозы.

Мокрый снег предвещает обильные дожди весной.

Снегопад 21 ноября также говорит о том, что Пасха тоже будет снежной.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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