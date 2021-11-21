Отсутствие тапочек отпугивает финансовую фортуну

Многие верят, что если соблюдать определенные приметы и суеверия, то можно привлечь в свою жизнь удачу и богатства. И, наоборот, нарушая некоторые правила, можно многого лишиться. Некоторые задаются вопросом, а можно ли ходить по дому босиком. Наши предки верили, что нет.

Почему нельзя ходить босиком по дому

Считается, что так можно стать бедным. Вселенная считывает отсутствие обуви, как нехватку денег на нее, что только ухудшает финансовое положение. Современная примета гласит, что хождение без тапочек по кафелю или плитке привлекает жизненные трудности.

Также в году есть определенные дни, когда отказываться от носков и тапочек опасно. Так, 4 января, в день святой Анастасии наши предки никогда не ходили босиком, боясь, что у кто-то из родственников могут оказаться проблемы с законом. В этот день также непринято заниматься рукоделием.

На Успение Пресвятой Богородицы не стоит забывать о ногах, чтобы не навлечь на себя беду в личной жизни.

Также непринято ходить босиком в день смерти родственника и сутки после. Предки верили, что нарушивший запрет может отправиться на тот свет.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, какие вещи нельзя выбрасывать, чтобы фортуна не отвернулась.