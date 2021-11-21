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Подробный прогноз для всех знаков зодиака от "Утро.ньюс".
Овен
В понедельник звезды не советуют затягивать с принятием решений. От скорости вашей реакции будет зависеть успех предприятия. Откладывать планы в долгий ящик тоже не стоит – велика вероятность, что решение этих вопросов затянется надолго.
Телец
22 ноября на вас свалится множество дел. Вероятно, к вечеру вы почувствуете упадок сил. Восстановиться помогут положительные эмоции – проведите вечер в кругу друзей.
Близнецы
У представителей этого знака зодиака появится шанс поправить материальное положение. Понедельник также благоприятен для крупных покупок. Если давно планировали что-то приобрести – подходящий момент настал.
Рак
Понедельник не принесет Ракам никаких серьезных изменений в жизни. Можно расслабиться и спокойно прожить этот день. Вечер звезды советуют провести в приятной обстановке – с домашними или друзьями.
Лев
В понедельник не стоит проявлять излишнее упрямство. Звезды рекомендуют прислушиваться к советам друзей и опытных коллег, иначе вы можете наделать ошибок. Будьте осмотрительны при заключении деловых соглашений.
Дева
Прислушивайтесь к своей интуиции. 22 ноября она будет вашим лучшим советчиком. Звезды предвещают удачу в делах в понедельник.
Весы
В понедельник очень важно дважды подумать, прежде чем что-то сказать. Неосторожные слова могут навредить деловым отношениям. День неблагоприятен для крупных покупок и начала новых проектов.
Скорпион
22 ноября вам выпадет шанс заработать кругленькую сумму, говорят звезды. Однако за деловой суетой не забывайте и о своих близких. Уделите внимание семье, проведите вечер в окружении родных.
Стрелец
Стрельцам звезды предвещают новые знакомства и приятные сюрпризы. Возможно, вы будете переживать за кого-то из родных в этот день – расслабьтесь и не нервничайте, все будет хорошо, говорят звезды.
Козерог
Вам выпадет шанс уладить старые конфликты и исправить ошибки. На работе по достоинству оценят ваши старания в последнее время. Не исключена премия либо повышение.
Водолей
Будьте настороже в понедельник. Вероятно, найдутся завистники, которые захотят помешать вашим планам. Не откровенничайте с малознакомыми людьми.
Рыбы
Понедельник выдастся напряженным. Вас будет раздражать буквально все. Не поддавайтесь плохому настроению и не вступайте в конфликты. Вечер посвятите себе – сходите в кино или на массаж, расслабьтесь и отдохните.
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