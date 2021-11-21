Гороскоп на 22 ноября 2021 года

Гороскоп на 22 ноября 2021 года
Фото: pixabay.com
Встретить новую рабочую неделю во всеоружии помогут звезды

Подробный прогноз для всех знаков зодиака от "Утро.ньюс".

Овен

В понедельник звезды не советуют затягивать с принятием решений. От скорости вашей реакции будет зависеть успех предприятия. Откладывать планы в долгий ящик тоже не стоит – велика вероятность, что решение этих вопросов затянется надолго.

Телец

22 ноября на вас свалится множество дел. Вероятно, к вечеру вы почувствуете упадок сил. Восстановиться помогут положительные эмоции – проведите вечер в кругу друзей.

Близнецы

У представителей этого знака зодиака появится шанс поправить материальное положение. Понедельник также благоприятен для крупных покупок. Если давно планировали что-то приобрести – подходящий момент настал.

Рак

Понедельник не принесет Ракам никаких серьезных изменений в жизни. Можно расслабиться и спокойно прожить этот день. Вечер звезды советуют провести в приятной обстановке – с домашними или друзьями.

Лев

В понедельник не стоит проявлять излишнее упрямство. Звезды рекомендуют прислушиваться к советам друзей и опытных коллег, иначе вы можете наделать ошибок. Будьте осмотрительны при заключении деловых соглашений.

Дева

Прислушивайтесь к своей интуиции. 22 ноября она будет вашим лучшим советчиком. Звезды предвещают удачу в делах в понедельник.

Весы

В понедельник очень важно дважды подумать, прежде чем что-то сказать. Неосторожные слова могут навредить деловым отношениям. День неблагоприятен для крупных покупок и начала новых проектов.

Скорпион

22 ноября вам выпадет шанс заработать кругленькую сумму, говорят звезды. Однако за деловой суетой не забывайте и о своих близких. Уделите внимание семье, проведите вечер в окружении родных.

Стрелец

Стрельцам звезды предвещают новые знакомства и приятные сюрпризы. Возможно, вы будете переживать за кого-то из родных в этот день – расслабьтесь и не нервничайте, все будет хорошо, говорят звезды.

Козерог

Вам выпадет шанс уладить старые конфликты и исправить ошибки. На работе по достоинству оценят ваши старания в последнее время. Не исключена премия либо повышение.

Водолей

Будьте настороже в понедельник. Вероятно, найдутся завистники, которые захотят помешать вашим планам. Не откровенничайте с малознакомыми людьми.

Рыбы

Понедельник выдастся напряженным. Вас будет раздражать буквально все. Не поддавайтесь плохому настроению и не вступайте в конфликты. Вечер посвятите себе – сходите в кино или на массаж, расслабьтесь и отдохните.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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